Сами же запрещали: в Совбезе ООН предостерегли россию от покупки боеприпасов в Северной Корее

Накануне стало известно, что россия покупает боеприпасы в Северной Корее. В США уже отметили, что соответствующая торговля – нарушение санкций Совбеза ООН.

В стране-агрессоре могут испытывать острый дефицит боеприпасов. Иначе сложно объяснить, с какой целью россия планирует покупать вооружение у Северной Кореи. И это при том, что ответные действия могут иметь для кремля неприятные последствия.

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Россия нарушит подписанную же собой резолюцию

Об этом заявил заместитель постоянного представителя США при ООН Ричард Миллс. Выступая в Совбезе ООН, он отметил, что соответствующие закупки – нарушение резолюции, которую ранее поддерживала сама россия.

Просто сейчас Москва находится в процессе закупки у КНДР миллионов ракет и артиллерийских снарядов, чтобы использовать их на поле боя в Украине… Это было бы явным и однозначным нарушением резолюций Совета Безопасности,

– подчеркнул Миллс.

Резолюции были приняты еще в 2006 году

Для введения в курс дела следует упомянуть о самих резолюциях. Их Совет Безопасности ООН ввел еще в 2006 году. В общей сложности таких резолюций было 9. И все они касались сдерживания военного потенциала КНДР. В частности, ее ракетно-ядерные программы. К примеру:

Резолюция 1718 от 2006 года и 1874 от 2009 года ввели вооруженное эмбарго против Пхеньяна (речь идет об импорте и экспорте товаров, имеющих военное назначение, за исключением стрелкового вооружения);

(речь идет об импорте и экспорте товаров, имеющих военное назначение, за исключением стрелкового вооружения); В 2016 году запретили проводить какие-либо операции даже со стрелковым вооружением.

Но и это еще не все ограничения. Следует напомнить и о запрете на обращение товаров, имеющих двойное назначение. Также в Совбезе ООН была принята резолюция, предусматривающая усиленный контроль за активностью самой Северной Кореи. Ограничения также касаются финансовых операций, связанных непосредственно с военными программами, в частности, ракетно-ядерной.

Заметим, что о покупке у Северной Кореи артиллерийских снарядов и ракет сообщили в американской разведке. Согласно данным, полученным журналистами, речь идет о миллионах боеприпасов, которые в дальнейшем россия может использовать в войне против Украины.

Соответствующую информацию озвучили и в Белом доме. Но там сразу же оговорились, что такие планы у россии действительно могут быть. Впрочем, подтверждений поставки вооружения из КНДР в страну-агрессор пока нет.

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