С августа 2022 года Россия получила около 400 БПЛА от Ирана, – Белый дом

Россия с августа 2022 года приобрела у Ирана около 400 дронов, среди которых и ударные "Shahed-136". К этому времени оккупанты уже использовали большую часть, а потому планируют снова обратиться к Тегерану с предложением покупки.

С таким заявлением выступил спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. В комментарии журналистам он заявил, что россияне ищут возможность приобрести "более смертоносные дроны".

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Россия уже потратила большую часть купленных дронов

В Белом доме подчеркнули, что Иран способствует российской агрессии. По словам Кирби, продавая БПЛА и ударные дроны, Тегеран спонсирует страну-агрессора.

Россия использовала большую часть этих БПЛА, используя их для ударов по украинской критической инфраструктуре. Предоставляя России эти беспилотники, Иран напрямую способствовал российской агрессивной войне в Украине.

– подчеркнули в Белом доме.

Кроме того, по словам Кирби, сейчас Россия снова ищет возможность купить БПЛА. Более того, оккупанты хотят получить более совершенные беспилотники, которые будут "более смертоносны". Кроме того, в Белом доме подчеркивают, что зависимость Кремля от Ирана и Северной Кореи – стран, в значительной степени изолированных на международной арене – свидетельствует об отчаянии. Более того, по словам Кирби, Россия обратилась в Северную Корею с просьбой предоставить артиллерийские системы.

Спикер Белого дома заявил, что администрация планирует усилить экспортный контроль, чтобы предотвратить попадание западных компонентов в Иран для использования в производстве беспилотников. Он также анонсировал, что могут быть новые санкции против Ирана и России.

Почему Кремль чаще атакует дронами

Враг продолжает атаковать территорию Украины как ударными беспилотниками, так и ракетами. Наталья Гуменюк подчеркнула, что россияне начали активнее использовать именно БПЛА, потому что это таким образом проводят разведку.

Оккупанты запускают разведывательные дроны вдоль всей линии фронта и территориального моря Украины. Так враг пытается собрать максимальную информацию. Кроме того, по словам Гуменюк, используя дроны типа "Шахед", россияне пытаются найти украинские средства ПВО.

"Именно потому, что отброшенные на многих позициях очень далеко они не могут доходить до артиллерии и пытаются атаковать беспилотниками", – пояснила Гуменюк.