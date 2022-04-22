Россия "полностью берет контроль и ответственность" над Олешками, – мэр
Источник:фейсбук Евгения Рыщука
Российские захватчики перебирают на себя контроль и ответственность за Олешки на Херсонщине. Об этом заявил мэр города Евгений Рыщук.
В своем видеообращении он подчеркнул, что произойдет это с субботы, 23 апреля. В этот день военные из России будут фактически контролировать Олешки и отвечать за город.
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Оккупанты ищут представителя, который возглавит город
С завтрашнего дня уже полностью Россия берет на себя контроль и ответственность за город.
– подчеркнул он.
Мэр Олешков добавил, что сейчас оккупанты ищут, кто бы мог возглавить город. Никаких фамилий и имен кандидатов они пока не объявляют.
Смотрите видеообращение Евгения Рыщука от 22 апреля:
Он попросил горожан во время комендантского часа не ходить без лишней нужды. Это позволит избежать неприятных последствий. В частности, потому, что в городе уже патрулируют военные из России.
Еще 14 апреля Евгений Рыщук отметил, что в Олешки заходят российские оккупанты. Тогда они и вывесили над мэрией триколор.
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