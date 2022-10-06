Радость коллаборантов и любителей "русского мира" после проведения фейковых референдумов и решения Путина об аннексии временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей была короткой. По крайней мере, на несколько дней настроение многих фанатов России было испорчено отношением Кремля к "россиянам".

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, думать о последствиях аннексии большинство жителей захваченной Россией части Донбасса начали уже после "референдума". При этом у многих лиц возникли вопросы, на которых не нашлось ответов, что вызвало у людей серьезную обеспокоенность.

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Если до объявления аннексии благодаря пропаганде тысячи людей мечтали о том, как "Путин наведет порядок в их городах", то после – все они задумались над тем, а не станет ли их жизнь хуже.

Будет хуже

Уже в первые дни октября у жителей так называемых "ДНР" и "ЛНР" наступило похмелье после "праздника". Люди начали интересоваться, а какой именно для них будет жизнь в "российском Донбассе".

Первый вопрос, заинтересовавший адептов "русского мира", касался зарплат, социальных выплат. Ведь уровень зарплат в квазиреспубликах никоим образом не дотягивает до средних российских показателей. Также людей интересовало, будет ли после аннексии Украина выплачивать пенсии.

Также людей интересовало, будет ли после аннексии Украина выплачивать пенсии. Старики и их родственники пытались выяснить, будут ли российские правоохранители и ФСБшники признавать украинские паспорта, ведь попасть на подконтрольную Украине территорию, где жители Донбасса снимают наличные, без документов с трезубцем невозможно.

Кроме того, население временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей обеспокоилось возможным ростом коммунальных платежей и увеличением стоимости горючего.

Также немало вопросов возникло у людей о дальнейшей мобилизации. Кто-то надеялся, что теперь мужчины с инвалидностью смогут выходить из дома и не бояться оказаться в окопах. Другие же интересовались, смогут ли претендовать на компенсации родственники погибших и боевики, получившие ранения до аннексии, и в дни между объявлением Путина и "фактическим присоединением".

На один из вопросов жители Донбасса не нашли ответа, ведь Кремль объявил о политическом решении аннексировать территории, однако никаких объяснений ни вассалам, ни "чиновникам" на местах никто не давал. Однако предположения людей и "чиновников" относительно дальнейшей жизни крайне негативны, ведь "Путин всех кинет", а Украина будет точно освобождать и возвращать территории. В то, что Россия будет заботиться о "новых русских", будет защищать их регион так же, как настоящие российские области, никто не поверил. Так что любители русского мира сходятся во мнении о том, что после аннексии будет только хуже.

Выехать с Донбасса в Россию невозможно, паспорта не признают

2 октября ФСБшники вдруг полностью перестали пропускать людей в Россию. Впрочем, даже несмотря на негативные ожидания многих жителей оккупированных городов Востока, реальность оказалась гораздо хуже. Уже Мол, без спецпропуска теперь не может уехать ни пенсионерка, ни ребенок. Какие дополнительные документы нужны "гражданам России", чтобы попасть из временно оккупированного Донбасса в Ростовскую область, на пунктах пропуска никому объяснить не смогли. Говорят, что существует приказ командования о полном запрещении выезда, а как именно можно получить разрешения на пересечение границы, никто не знает. Мол,теперь не может уехать ни пенсионерка, ни ребенок. Какие дополнительные документы нужны "гражданам России", чтобы попасть из временно оккупированного Донбасса в Ростовскую область, на пунктах пропуска никому объяснить не смогли. Говорят, что существует приказ командования о полном запрещении выезда, а как именно можно получить разрешения на пересечение границы, никто не знает.

Наиболее интересно то, что абсолютно все, кто пытался покинуть так называемые "ДНР" и "ЛНР" после 2 октября, попытались воспользоваться российскими паспортами. То есть уже после аннексии оккупированных территорий у Путина решили не пускать "россиян" в Россию.

Когда именно для жителей Донбасса откроются границы, пока неизвестно.

Шахты – закроют

Кроме того, что Москва уже в первые дни показала свое реальное отношение к жителям аннексированных городов, решение о "присоединении к России" никак не повлияло на планы оккупантов окончательно уничтожить все предприятия Донбасса. Ради мобилизации остатков мужского населения, а также снятия с себя груза тащить дотационные заводы и шахты.

Так что в ближайшие месяцы на тех территориях, которые еще будут подконтрольны россиянам, жизнь людей будет стремительно ухудшаться. Хотя пропагандисты, конечно, будут рассказывать всем о невероятном улучшении.