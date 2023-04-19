Россия использует западные технологии для оружия, несмотря на санкции: NYT назвало сообщников Кремля

России удается обходить западные санкции и технологии для изготовления оружия. Оккупанты получают запрещенные технологии на миллионы долларов, которые проникают сквозь щели оборонных систем стран Запада. В этом России помогают третьи страны.

В конце марта должностные лица США и ЕС обменялись информацией о запрещенных технологиях на миллионы долларов, проникающих сквозь щели их оборонных систем на территорию России.

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Российский импорт микросхем начал расти

Информированы лица отметили резкий рост объемов продаж микросхем и других электронных компонентов в Россию через Армению, Казахстан и другие страны.

Кроме того, они предоставили информацию о потоке восьми особо чувствительных категорий микросхем и других электронных устройств, которые, по их мнению, критически важны для разработки оружия, в том числе бьющих по Украине российских крылатых ракет.

В материале говорится, что США и партнеры борются за то, чтобы микросхемы, необходимые для систем вооружения, беспилотников и танков, не попали в руки россиян. Но окончательно лишить Россию доступа к микросхемам непросто, хотя ее способность производить оружие уменьшилась из-за западных санкций.

Пока США и ЕС объединяются, чтобы предоставить украинцам оружие для продолжения борьбы с Россией, их собственные технологии используются Россией для ответной борьбы.

Прямые продажи микросхем в Россию из США и их партнеров упали до нуля. Американские чиновники заявляют, что Россия уже исчерпала большую часть своих запасов самого точного оружия и была вынуждена заменить его менее качественными или контрафактными деталями, делающими его оружие менее точным.

Но данные по торговле показывают, что другие страны вмешались, чтобы обеспечить Россию частью того, что ей нужно.

После резкого падения сразу после вторжения в Украину российский импорт микросхем снова начал расти, особенно из Китая. По данным аналитического центра Silverado Policy Accelerator, импорт в период с октября по январь ежемесячно составлял 50 и более процентов от среднего довоенного уровня.

До сих пор российские военные, похоже, полагались на большие запасы электроники и вооружения, накопленные ими до вторжения. Но эти запасы могут иссякнуть, что делает для России более неотложной потребность в новых поставках.

Армения увеличила импорт чипов и процессоров

Но отчет, опубликованный независимой группой Conflict Armament Research, исследующей российское оружие, найденное на поле боя, показал первый известный пример использования Россией чипов, изготовленных после начала вторжения.

В одном из документов говорится, что в 2022 году Армения импортировала на 515% больше чипов и процессоров из США и на 212% больше из ЕС, чем в 2021 году. Затем Армения экспортировала 97% этой продукции в Россию.

Представители администрации Байдена заявляют, что поставки в Россию и Беларусь электронного оборудования упали на 41% в период с 2021 по 2022 год, поскольку США и их союзники расширили санкции по всему миру.