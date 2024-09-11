Россия может пожалеть о получении ракет из Ирана: в Forbes объяснили риски для страны-агрессора

Россия получила первую партию из 200 ракет Fath-360 от Ирана. Эти поставки могут обернуться против самой России, привести к серьезным изменениям в ударной кампании Украины.

Это может стать своеобразной последней каплей для союзников Украины, которые до сих пор не давали разрешения бить вглубь России предоставленным ими вооружением. И, усиление сотрудничества между Ираном и Россией – может изменить их взгляды.

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"Есть большая вероятность того, что соглашение по Fath-360 обернется против России", – отметили аналитики.

Иранские ракеты, вероятно, будут атаковать украинские территории на расстоянии 30 – 120 километров от линии разграничения. В то же время получение Fath-360 позволит России перенаправить собственные более дорогие и эффективные ракеты "Искандер" и "Кинжал" на цели в глубоком тылу.

Что известно об иранских ракетах Fath-360

Пусковая установка Fath 360 на базе легкого грузовика оптимизирована для тактики "стреляй и убегай". Она может вмещать от 2 до 6 ракет класса "земля – земля", каждая из которых длиной 4 метра, диаметром 30 сантиметров, весом 850–1100 килограммов и имеет боеголовку 150 килограммов.

Эти боеприпасы считаются более мощными, но менее точными копиями снарядов GMRLS для РСЗО HIMARS, которые использует украинская армия.

Представляют ли ракеты значительную угрозу

Украинский обозреватель Александр Коваленко предположил, что Россия "будет использовать эти ракеты для террора приграничной зоны, в частности, Сумской и Харьковской областей", но исключил "критическое влияние на тыл Украины или зону боевых действий".

Все это говорит о том, что Fath-360 не является чудо-оружием. А если учесть, что Россия запускает по городам Украины в среднем более 300 ракет в месяц, то первые 200 Fath-360 – слишком малое количество, чтобы изменить вектор войны. Тем более, что украинские ПВО обычно перехватывают четверть запущенных Россией ракет,

– пишет Forbes.

Россия пожалеет

При этом, издание подчеркивает, что россияне могут пожалеть о союзе с иранцами. использовать ATACMS и крылатые ракеты Storm Shadow британского производства по целям в глубине России.

Так, госсекретарь США Энтони Блинкен признал, что прибытие Fath-360 по меньшей мере оправдывает еще один разговор об ограничениях. И он пообещал быть восприимчивым к аргументам украинцев.