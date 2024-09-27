Чтобы протестировать на войне в Украине: Китай передал России партию беспилотников, –The Times

Появились явные доказательства того, что Китай предоставлял России оружие. Оккупанты планируют использовать его во время боевых действий в Украине.

Об этом пишет издание The Times. Соглашение было заключено еще в прошлом году.

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Россия получила дроны от Китая

В издании отметили значительное увеличение эскалации и поддержку, которую предоставляет Пекин Москве. Одна из китайских компаний отправила в Россию для испытаний серию специально разработанных военных беспилотников. Их конечным пунктом назначения является Украина, где они будут использоваться на поле боя.

Анонимный западный чиновник, общаясь с журналистами, не назвал китайскую компанию, но отметил, что соглашение было заключено еще в прошлом году. По словам источника, это является подтверждением того, что "китайские компании поставляют России смертоносное оружие для применения в Украине".

Хотя китайское правительство может и не признавать этого, ему будет трудно скрывать свою растущую поддержку,

– заявил чиновник.

В издании также подтвердили информацию, которая появилась в начале недели. Она касается того, что Россия разработала в Китае программу по созданию и производству ударных беспилотников с дальним радиусом действия, которые могут использоваться и против Украины.

Напомним, что Китай вместе со странами Глобального Юга хочет создать платформу "Друзья мира". Она будет направлена на так называемое политическое урегулирование войны в Украине.