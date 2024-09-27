Про це пише видання The Times. Угоду було укладено ще минулого року.

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Росія отримала дрони від Китаю

У виданні наголосили на значному збільшенні ескалації та підтримку, яку надає Пекін Москві. Одна з китайських компаній відправила до Росії для випробувань серію спеціально розроблених військових безпілотників. Їхнім кінцевим пунктом призначення є Україна, де вони будуть використовуватися на полі бою.

Анонімний західний чиновник, спілкуючись із журналістами, не назвав китайську компанію, але наголосив, що угоду було укладено ще минулого року. За словами джерела, це є підтвердженням того, що "китайські компанії постачають Росії смертоносну зброю для застосування в Україні".

Хоча китайський уряд може і не визнавати цього, йому буде важко приховувати свою зростаючу підтримку,

– заявив чиновник.

У виданні також підтвердили інформацію, яка з'явилася на початку тижня. Вона стосується того, що Росія розробила в Китаї програму зі створення та виробництва ударних безпілотників із далеким радіусом дії, які можуть використовуватись і проти України.

Нагадаємо, що Китай разом з країнами Глобального Півдня хоче створити платформу "Друзі миру". Вона буде направлена на так зване політичне врегулювання війни в Україні.