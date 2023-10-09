Точное количество техники не сообщается. Впрочем, может говориться о 2 – 3 единицах, пишет Militarnyi. В разговоре с 24 Каналом бывший сотрудник СБУ Иван Ступак объяснил, на что стоит обратить внимание.

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Новые цели

Иван Ступак отмечает, что заказ на эту авиатехнику был сделан 5 лет назад. И говорилось, вероятно, о 8 единицах. Это свидетельствует о "мощностях" России.

"Площадь России – 17 миллионов квадратных километров. То есть эти 8 единиц будут тоненькой "слоечкой" растянуты либо по всей территории России, либо отправятся на фронты. Если резюмировать – они действительно могут производить. Но скорость, с которой они могут делать, не впечатляет" , – отметил он.

Иван Ступак о российской технике: смотреть видео

Это означает, что санкции в отношении России каким-то образом работают. Россияне не могут производить нужное количество техники, а теряют ее достаточно быстро.

Особенно за счет friendly fire – дружеского огня, когда российские системы ПВО не могут распознать, какой самолет летит и сбивают все подряд. Кажется, за последнее время 5 единиц военной техники россияне сами положили, в том числе и Су-35, и предыдущие образцы. То есть система распознавания "свой-чужой" не работает, или работает с большим недостатком,

– подчеркнул Ступак.

Отметим, что за время полномасштабного вторжения Россия потеряла 315 самолетов, 316 вертолетов и немало другой техники.

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