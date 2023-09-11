Об этом 24 Каналу рассказал начальник пресс-службы 26-й отдельной артиллерийской бригады Олег Калашников, отметив, что на этом направлении воюет 80-й и 68-й российский танковый полк.

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Там россияне используют танки в качестве артиллерии, которая работает на незначительное расстояние – 5 – 8 километров. В общей сложности оккупанты могут бить на 12 километров. Враг бросает все вооружение, чтобы сдержать продвижение ВСУ.

У него просто уже не хватает технического резерва как в тяжелом вооружении, так и непосредственно в легкобронированной технике,

– подчеркнул Калашников.

Поэтому оккупанты "соскребают" вооружение отовсюду и пытаются направить его на фронт. Это касается не только Бахмутского направления.

У россиян нехватка тяжелой техники: смотрите видео

Какие у врага ресурсы артиллерии

В начале 2023 года на Бахмутском направлении враг имел преимущество в артиллерии. Так на один артиллерийский ствол ВСУ было 5 – 6 артиллерийских установок россиян. А на некоторых участках – до 8.

В настоящее время силы становятся паритетными. Постепенно преимущество в артиллерийском вооружении получает украинская армия.

Ежемесячно с мая по август оккупанты в среднем теряли 640 – 650 единиц ствольной артиллерии. Россияне не успевают компенсировать эти потери, ведь ежемесячно они могут поставлять 200 – 300 единиц. Это те артиллерийские установки, которые враг снимает с хранения, восстанавливает и направляет на фронт.

Силы обороны очень качественно отрабатывают. Причем это не только контрбатарейная борьба. Это усилия БПЛА и наших спецназовцев, которые их уничтожают,

– сказал начальник пресс-службы 26 отдельной артиллерийской бригады.

Благодаря такому комплексному подходу оккупанты не могут плотно работать по позициям ВСУ. К тому же, когда украинские армейцы работают более точечно по целям, захватчики просто выжигают определенные участки артиллерийским огнем.

Потери врага