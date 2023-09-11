Про це 24 Каналу розказав начальник пресслужби 26 окремої артилерійської бригади Олег Калашніков, зауваживши, що на цьому напрямку воює 80-й та 68-й російський танковий полк.

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Там росіяни використовують танки як артилерію, яка працює на незначну відстань – 5 – 8 кілометрів. Загалом окупанти можуть бити на 12 кілометрів. Ворог кидає усе озброєння, аби стримати просування ЗСУ.

У нього просто вже не вистачає технічного резерву як у важкому озброєнні, так і безпосередньо у легкоброньованій техніці також,

– наголосив Калашніков.

Тому окупанти "зішкрібають" озброєння звідусіль і намагаються направити його на фронт. Це стосується не лише Бахмутського напрямку.

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Які у ворога ресурси артилерії

На початку 2023 року на Бахмутському напрямку ворог мав перевагу в артилерії. Так на один артилерійський ствол ЗСУ було 5 – 6 артилерійських установок росіян. А на деяких ділянках – до 8.

Нині сили стають паритетними. Поступово перевагу в артилерійському озброєнні отримує українська армія.

Щомісяця з травня по серпень окупанти в середньому втрачали 640 – 650 одиниць ствольної артилерії. Росіяни не встигають компенсувати ці втрати, адже щомісяця вони можуть поставляти 200 – 300 одиниць. Це ті артилерійські установки, які ворог знімає зі зберігання, відновлює і направляє на фронт.

Сили оборони дуже якісно відпрацьовують. При чому, це не лише контрбатарейна боротьба. Це зусилля БпЛА та наших спецпризначенців, які їх також знищують,

– сказав начальник пресслужби 26 окремої артилерійської бригади.

Завдяки такому комплексному підходу окупанти не можуть щільно працювати по позиціях ЗСУ. До того ж, коли українські армійці працюють більше точково по цілях, загарбники просто випалюють певні ділянки артилерійським вогнем.

Втрати ворога