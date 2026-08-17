Об этом пишет финское издание Yle, которое сравнило изображения "Яндекса" со спутниковыми снимками других сервисов.

Что россияне пытаются скрыть с помощью фотошопа?

Российский сервис "Яндекс.Карты" изменил спутниковый снимок военного объекта, расположенного недалеко от Кронштадта под Санкт-Петербургом. Вместо военной инфраструктуры на карте появилось изображение леса, которое было создано путем копирования и наложения фрагментов изображения.

До и после фотошопа / Фото Yle

Ранее "Яндекс" в основном использовал размытие для сокрытия объектов, которые российские власти считают секретными. На этот раз сервис фактически попытался изменить спутниковый снимок так, чтобы создать впечатление, будто военного объекта там вообще нет.

В то же время сокрытие оказалось малоэффективным. Та же территория остается доступной на картах Google, Apple и Microsoft, а спутниковые снимки других компаний позволяют увидеть реальный вид объекта.

Военный эксперт Марко Эклунд обратил внимание, что редактирование спутникового изображения было выполнено довольно небрежно. На карте можно заметить характерные швы и повторяющиеся узоры, возникшие из-за копирования отдельных участков изображения.

При беглом осмотре этого не заметишь, но если знаешь, что ищешь, сразу это увидишь,

– говорит Эклунд.

Небрежный фотошоп / Фото Yle

Эксперт также назвал такую маскировку абсурдной с точки зрения военной разведки, поскольку анализ спутниковых снимков не ограничивается данными российских картографических сервисов.

По мнению Эклунда, за решением скрыть конкретный объект может стоять административный запрет на публикацию его изображений. В то же время он предполагает, что само решение о редактировании могло быть принято на уровне российских государственных структур.

Yle отмечает, что на скрытом участке острова Котлин вблизи Кронштадта ранее хранились противокорабельные ракеты "Бастион". Там также размещались связанные с ними радиолокационные и радиоэлектронные разведывательные системы.

Военный объект, который пытались скрыть / Фото Yle

Кроме того, на этой части острова действовало подразделение радиоэлектронной борьбы. Его позиции располагались на северо-западной оконечности острова.

Это не первый случай, когда российский картографический сервис ограничивает отображение чувствительных объектов. Ранее "Яндекс" размывал некоторые военные объекты, а также территорию вокруг резиденции российского президента Путина в Валдае.