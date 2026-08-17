Про це пише фінське видання Yle, яке порівняло зображення "Яндекса" із супутниковими знімками інших сервісів. "Яндекс.Карти" домалювали ліс замість військового об'єкта Росії, – Yle

Що росіяни намагаються приховати фотошопом?

Російський сервіс "Яндекс.Карти" змінив супутникове зображення військового об'єкта, розташованого неподалік Кронштадта біля Санкт-Петербурга. Замість військової інфраструктури на карті з'явилося зображення лісу, яке було створене шляхом копіювання та накладання фрагментів зображення.

До та після фотошопу / Фото Yle

Раніше "Яндекс" переважно використовував розмиття для приховування об'єктів, які російська влада вважає секретними. Цього разу сервіс фактично спробував змінити супутниковий знімок так, щоб створити враження, ніби військового об'єкта там взагалі немає.

Водночас приховування виявилося малоефективним. Та сама територія залишається доступною на картах Google, Apple та Microsoft, а супутникові знімки інших компаній дають змогу побачити реальний вигляд об'єкта.

Військовий експерт Марко Еклунд звернув увагу, що редагування супутникового зображення виконали досить недбало. На карті можна помітити характерні шви та повторювані візерунки, які виникли через копіювання окремих ділянок зображення.

При швидкому огляді цього не помітиш, але якщо знаєш, що шукаєш, одразу це побачиш,

– каже Еклунд.

Недбалий фотошоп / Фото Yle

Експерт також назвав таке маскування абсурдним із погляду військової розвідки, оскільки аналіз супутникових знімків не обмежується даними російських картографічних сервісів.

На думку Еклунда, за рішенням приховати конкретний об'єкт може стояти адміністративна заборона на публікацію його зображень. Водночас він припускає, що саме рішення про редагування могло бути ухвалене на рівні російських державних структур.

Yle зазначає, що на прихованій ділянці острова Котлін поблизу Кронштадта раніше зберігалися протикорабельні ракети "Бастіон". Там також розміщувалися пов'язані з ними радіолокаційні та радіоелектронні розвідувальні системи.

Військовий обʼєкт, який намагалися приховати / Фото Yle

Крім того, на цій частині острова діяв підрозділ радіоелектронної боротьби. Його позиції розташовувалися на північно-західному краю острова.

Це не перший випадок, коли російський картографічний сервіс обмежує відображення чутливих об'єктів. Раніше "Яндекс" розмивав деякі військові об'єкти, а також територію навколо резиденції російського президента Путіна у Валдаї.