КНДР готовится к серийному производству беспилотников при содействии России, – СМИ

КНДР планирует запустить серийное производство беспилотников, созданных при поддержке России. Сотрудничество в сфере БпЛА происходит в обмен на то, что Пхеньян развернул своих военных для поддержки России в войне против Украины.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на японский телеканал NHK.

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Что известно о соглашении между КНДР и Россией

По информации издания, Россия и КНДР заключили соглашение, в соответствии с которым Москва предоставит Пхеньяну техническую помощь для разработки нескольких типов БпЛА. Предполагается, что эти дроны будут выпускать серийно, что может значительно усилить военные возможности Северной Кореи.

Журналисты отмечают, что эта договоренность была достигнута на фоне укрепления военных связей между двумя странами.

В то же время, по их данным, Россия не намерена помогать КНДР в развитии ядерной программы. В Кремле опасаются, что дальнейшие ядерные испытания Пхеньяна могут привести к обострению его отношений с США и соседними странами, в частности с Китаем, что усложнит дипломатическую ситуацию.

В издании отметили, что Ким Чен Ын еще в ноябре 2024 года лично присутствовал на испытаниях ударного беспилотника и приказал разработать систему для его массового производства.