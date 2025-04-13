Россия попала по Сумах 2 ракетами, на улицах лежат тела: жуткие кадры с места удара

Российская армия утром 13 апреля нанесла 2 ракетных удара по Сумах. Враг цинично ударил по городу в Вербное воскресенье баллистическими ракетами. Сейчас в сети появились жуткие кадры с места удара.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сумскую ОГА и местные телеграмм-каналы.

Важно В Сумах ракета ударила по мирному населению: есть много погибших

Ужасные кадры с места удара в Сумах

Около 10:17 13 апреля в Сумах прогремели мощные взрывы. Россияне ударили двумя баллистическими ракетами по центру города.

В Сумской ОГА опубликовали жуткое видео с места ракетного удара. На нем видно, как после первого взрыва поднялся дым, значительные повреждения инфраструктуры и пожары.

Люди шли помогать пострадавшим, когда Россия нанесла повторный ракетный удар. На месте ракетного удара много жертв и раненых. Тела погибших лежат прямо в центре города посреди улицы.

Последствия ракетного удара в Сумах: смотрите видео (Внимание! Чувствительный контент! 18+)

Начальник Сумской ОГА Владимир Артюха сообщил, что все службы работают над ликвидацией последствий. Всем пострадавшим оказывается помощь, а в городе – разворачивают специальный штаб для пострадавших.

Местные жители зафиксировали на видео момент второго ракетного удара. Так, люди двигались по улице на машине, когда Россия повторно атаковала баллистикой.

Момент ракетного удара попал на видео: смотрите видео

После атаки в Сумах вспыхнули пожары – на месте атаки горят машины.