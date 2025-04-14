У Путина есть 3 источника бесперебойного пополнения армии: какую роль в этом играет Китай

Трудно представить себе войну, в которой не было бы дефицита человеческого ресурса и снарядов. Российско-украинская война не является исключением. Однако страна-агрессор ищет как пополнять свое оккупационное войско.

Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко в разговоре с 24 Каналом отметил, что регулярно несколько десятков тысяч российских оккупантов ежемесячно ложатся в украинский чернозем, но одновременно с этим идет набор в армию противника.

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Какими способами враг пополняет свою армию?

Сейчас, со слов Яковенко, очень интенсивно происходит призыв в российскую армию, в ходе которого пополнение составит более 150 тысяч человек. Это больше, чем в другие периоды последних лет. Журналист подчеркнул, что эти люди вопреки закону могут оказаться на фронте, не все, но значительная их часть. Потому что сейчас практически с первого дня, как только человек призван на военную службу в российскую армию, на него начинают давить, чтобы он подписал контракт.

Поэтому этот гражданин может сразу быть завербованным и в быстрой перспективе оказаться на фронте,

– пояснил Яковенко.

На поле боя направляются и те люди, против которых в России возбуждаются уголовные дела, то есть заключенные. Им сразу предлагают выбор: или тюрьма, или фронт. Этот ресурс, по мнению Яковенко, вообще безграничен, поскольку любой гражданин мобилизационного возраста может стать по желанию российских силовиков фигурантом уголовного дела, после чего его начнут шантажировать.

Третий источник пополнения российской армии – это Северная Корея. Ким Чен Ын явно настроен на то, чтобы определенное количество своих солдат пропустить через украинский фронт,

– отметил Яковенко.

Пока что северокорейские солдаты на территории Украины не воюют, они сосредоточены в Курской области. Относительно Китая, российский оппозиционный журналист высказал сомнение, что от этой страны будет привлечен значительный ресурс живой силы для российской оккупационной армии. Сейчас основной источник для пополнения своего войска в России, как подытожил Яковенко, это мобилизация, покупка "пушечного мяса" и заключенные.

Напомним, Кремль планирует набрать в российскую армию 160 тысяч мужчин. Командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко отметил, что не все из них будут направлены на фронт. Он рассказал, что враг каждый месяц будет пополнять свое войско дополнительно на 30 тысяч бойцов.