Россия попытается выйти на административные границы Херсонской области

Российские оккупанты не оставляют попыток взять под полный контроль отдельные территории Украины. В частности, предположительно, войска врага попытаются выйти на административные границы Херсонской области.

Об этом свидетельствуют оперативные данные Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Главное США обещают еще оружие, чего ждать от нового командующего силами РФ: основное за 46-й день войны

Россия попытается выйти на административные границы Херсона

По оперативной информации Генштаба, на Южнобугском направлении оккупанты пытались занять утраченные позиции в районе Осокоровки.

Вероятно, враг предпримет попытку выхода на административные границы Херсонской области,

– заметили в Генштабе.

Кроме того, враг может попытаться прорвать украинскую оборону и продвинуться в районы населенных пунктов Северодонецк, Попасная, Авдеевка и Курахово.

Обратите внимание – Огромные потери врага по состоянию на 9 апреля: смотрите видео