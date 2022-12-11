Россия после Путина прекратит свое существование, – оппозиционер Яковенко
Многие сейчас пытаются взять календарь Второй мировой войны и наложить на сегодняшнюю войну. Так хотят угадать в каком месте, в какой точке находится Россия.
Об этом в эфире 24 канала рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он отметил, что Россия входит в последнюю фазу своего существования.
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"Я, как человек, имеющий философское образование и читавший много книг, пытаюсь осмыслить эту ситуацию. Мне кажется, что исторически проект Россия заканчивается. Россия как таковая", – сообщил журналист.
Думаю, что после Путина не будет никакой России. Не обязательно сразу. В целом Россия в исторической перспективе остановит свое существование из-за смуты и элементов гражданской войны. В этих границах маловероятно, что она сохранится,
– сообщил Игорь Яковенко.
По его словам, то, что Россия не сможет захватить Украину – это более-менее очевидно. Однако дальше возникает вопрос: как выглядит завершение войны?
Судьба Путина
"Освободили Крым, освободили Донбасс и Луганск. Что дальше? Мы постоянно всматриваемся в эту конструкцию российской власти и пытаемся понять и увидеть там назревающий провал и смуту. А если нет? Есть ли шансы, что Путин сохранит власть после поражения. После того как Россия будет отброшена к границам либо 24 февраля, либо скорее к границам 1991 года", – прокомментировал Яковенко.
Может ли Путин сохранить власть в условиях очень серьезного поражения – отвержение границ 1991 года? Да, может,
– акцентировал Яковенко.
Он добавил, что вероятность переворота и распада тоже есть, однако не 100%. В этой ситуации, что будет происходить? Представить аналогию с рейхом, когда Путин подписывает акт о полной и безусловно капитуляции, протягивает руки, ему надевают наручники и отправляют на трибунал – как фантастика.
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"Что дальше? Как выглядит завершение войны? Это пока большой вопрос. Понятно, что сейчас украинская армия занимается вытеснением оккупантов со своей земли. При этом Украина не будет решать проблемы России и изменения в российских властях. Многие российские оппозиционеры считают, что Украина их спасет и разрушит путинский режим. Нет, не спасет", – сообщил журналист.
По его словам, это вопрос не сегодняшнего дня, однако он должен как-то решаться. Должны быть люди, которые думают на этот счет. А также пытаются установить какие-то контакты с эшелонами российских властей, стремящихся к самосохранению.
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