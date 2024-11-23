Нефть, ПВО и ракеты: ISW о том, как Россия заплатила Северной Корее за участие военных

Россия отправила Северной Корее более одного миллиона баррелей нефти, системы противовоздушной обороны и ракеты. Такие "подарки" для КНДР стали платой за предоставление живой силы для участия в войне.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет аналитиков Института изучения войны (ISW). Отмечается, что поставки Россией нефти КНДР является нарушением санкций ООН против Северной Кореи.

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Как Россия "благодарит" Северную Корею

Британские аналитики, ссылаясь на спутниковые снимки, сообщили, что с марта 2024 года Россия поставила в Северную Корею более одного миллиона баррелей (то есть 56 000 тонн) нефти.

Спутниковые снимки показывают, как более дюжины различных северокорейских нефтяных танкеров прибыли пустыми к нефтяному терминалу на Дальнем Востоке России и отплывали с почти полными баками 43 раза за последние восемь месяцев,

– говорится в отчете.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми также заявил BBC, что нефть является платой за оружие и войска, которые Северная Корея предоставила России для ведения войны против Украины.

В то же время в Южной Корее считают, что Россия также предоставила КНДР системы противовоздушной обороны и ракеты к ним. Однако тип систем ПВО, которые Россия предоставила Северной Корее, остаются неизвестными. Южнокорейские эксперты предположили, что Россия могла предоставить комплексы С-400, поскольку КНДР способна создавать системы ПВО меньшей дальности внутри страны.

К слову, ранее аналитики ISW рассказали, что российское командование применяет тактику быстрого набора новобранцев и в отношении военных Северной Кореи. Отмечается, что это приведет к большим потерям среди их личного состава.