Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт аналітиків Інституту вивчення війни (ISW). Зазначається, що постачання Росією нафти КНДР є порушенням санкцій ООН проти Північної Кореї.

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Як Росія "дякує" Північній Кореї

Британські аналітики, посилаючись на супутникові знімки, повідомили, що з березня 2024 року Росія поставила до Північної Кореї понад один мільйон барелів (тобто 56 000 тонн) нафти.

Супутникові знімки показують, як понад дюжина різних північнокорейських нафтових танкерів прибули порожніми до нафтового терміналу на Далекому Сході Росії та відпливали з майже повними баками 43 рази за останні вісім місяців,

– йдеться у звіті.

Міністр закордонних справ Великобританії Девід Леммі також заявив BBC, що нафта є платою за зброю та війська, які Північна Корея надала Росії для ведення війни проти України.

Водночас у Південній Кореї вважають, що Росія також надала КНДР системи протиповітряної оборони та ракети до них. Однак тип систем ППО, які Росія надала Північній Кореї, залишаються невідомими. Південнокорейські експерти припустили, що Росія могла надати комплекси С-400, оскільки КНДР здатна створювати системи ППО меншої дальності всередині країни.

До слова, раніше аналітики ISW розповіли, що російське командування застосовує тактику швидкого набору новобранців і стосовно військових Північної Кореї. Зазначається, що це призведе до великих втрат серед їхнього особового складу.