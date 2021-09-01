Россия поставит Беларуси десятки самолетов, вертолетов и средства противовоздушной обороны
Источник:БелТА
Россия предоставит Беларуси военную технику и вооружение. Речь идет о десятках самолетов, вертолетов и средствах противовоздушной обороны.
Также могут доставить российскую зенитно-ракетную систему С-400. Об этом заявил Александр Лукашенко.
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Россия поставит Беларуси вооружение и технику
Во время встречи с журналистами 1 сентября самопровозглашенный президент Беларуси рассказал о планируемых поставках из России. Соответствующее распоряжение он подписал еще 30 августа.
По словам Лукашенко, техника и вооружение поступит в страну уже скоро. Однако он отказался называть сумму, которую Беларусь потратили на новое поступление.
В ближайшее время из России поставят нам (не буду говорить, какие деньги и что именно) десятки самолетов, вертолетов, наиболее важное вооружение ПВО. Может быть даже С-400. Нам они очень нужны, я говорил об этом,
– сообщил Лукашенко.
Он подчеркнул, что страна получит самое современное оборудование. К тому же предположил возможные дополнительные поставки, которые нужны для военных учений "Запад-2021".
Российско-белорусские учения "Запад-2021": что известно
- В сентябре на территории Беларуси состоятся совместные с Россией военные учения "Запад-2021".
- К возможным провокациям России во время учений уже готовятся в Польше. Заместитель министра национальной обороны Марцин Оцепа отметил, что агрессия Кремля против Украины также началась с военных маневров на границе.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина осознает замыслы совместных российско-белорусских военных учений "Запад-2021". Поэтому наши военные готовы к различным шагам со стороны этих государств.