Россия потенциально может выкупить европейские самолеты: все из-за поправки к санкциям ЕС

У России появилась потенциальная возможность выкупить самолеты у европейских компаний. Напомним, до этого россияне использовали эти воздушные суда согласно правилам лизинга.

Эта возможность появилась благодаря поправке к санкциям ЕС, принятой на прошлой неделе. Согласно этому, некоторые европейские авиастроительные компании смогут продавать компаниям в России те самолеты, которые сейчас используют без разрешения.

Стоит отметить Россия признала, что ракетный крейсер "Москва" затонул.

Россия имеет возможность выкупить европейские самолеты

Новая поправка позволит правительствам государств-членов ЕС выдавать разрешения своим предприятиям на получение выплат от российских компаний по так называемым финансовым лизинговым договорам, которые были подписаны до 26 февраля . Право собственности на самолет может изменяться после выплаты средств.

Что такое финансовый лизинг Это договор, в котором лизингополучатель по своему заказу получает в платное пользование от лизингодателя объект лизинга на срок не менее срока, за который амортизируется 75% стоимости объекта лизинга, определенной в день заключения договора.

В настоящий момент непонятно, сколько именно из примерно 500, принадлежащих иностранным компаниям и сейчас застрявшим в России, попадают в сферу новой поправки и какие компании смогут подавать соответствующие заявки. Большинство самолетов функционируют в операционной аренде – структура, согласно которой авиакомпания арендует самолеты на определенный период и возвращают их владельцу после завершения действия настоящего договора.

Согласно новой поправке, российская сторона не может получать никаких экономических ресурсов, кроме передачи права собственности на самолет после возмещения всех расходов компании из ЕС. Передача права собственности – это последствия полного погашения расходов по условиям контракта, подписанным до введения санкций. Об этом сообщила в электронном письме пресс-секретарь Европейской комиссии. Поправка не разрешает предоставлять средства российским компаниям.

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