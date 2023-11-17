Рекорд на "концерте Кобзона": в России признали гибель 14 старших офицеров за последние 2 недели

Кремль спешит к президентским выборам в 2024 году предъявить своему электорату хоть какие-нибудь успехи на фронте и ради этого бросает своих солдат в напрасные атаки. По данным росСМИ, с начала осени количество погибших среди захватчиков в день выросло от 80 до 110 человек.

Уже второй месяц оккупанты активно пытаются захватить Авдеевку. Постоянные штурмы города конверируются для страны-агрессорки в безумные потери.

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Оккупанты поставили "отрицательный" рекорд

Так, именно Авдеевка – город, который чаще всего указывают в некрологах как место смерти российских офицеров, а их за последние две недели погибло аж 14. В российских СМИ отмечают, что такие большие потери среди высокопоставленных военных Москва несла только летом 2022 года, когда США начали поставлять Украине дальнобойные ракеты HIMARS. В этот раз рост смертности среди офицерского состава оккупантов можно частично объяснить появлением на фронте ракет ATACMS, считают журналисты.

Так, в результате ракетного удара ВСУ по штабу вражеской группировки "Днепр" на Херсонщине в черных пакетах домой вернутся как минимум три полковника: Александр Галкин, Вадим Добряков и Алексей Коблов. А временный исполняющий обязанности начальника 126 военно-следственного управления Дмитрий Кацуба погиб во время удара по Скадовская ракетами HIMARS.

Как отмечают СМИ, большинство старших офицеров были убиты не во время ударов по штабам, а на линии фронта. Это обычно командиры батальонов или штурмовых отрядов Шторм-Z.

Зрители на "концерте Кобзона":

Александр Галкин – 45 лет, полковник, заместитель начальника центра управления командования воздушно-десантных войск России;

Вадим Добряков – 44 года, полковник, заместитель начальника центра управления командования воздушно-десантных войск России;

Аслан Кичибеков 53 года, подполковник внутренней службы в отставке, бывший начальник УФСИН России по республике Алтай;

Алексей Коблов – 51 год, полковник, начальник отдела оперативного управления штаба воздушно-десантных войск России;

Эдуард Никитин – 50 лет, полковник внутренней службы в отставке;

Виктор Передерий – 46 лет, полковник, бывший сотрудник судебно-экспертного центра;

Валерий Петраш – 46 лет, полковник, командир зенитного ракетного полка 98-й дивизии воздушно-десантных войск России;

Владимир Попов – 69 лет, полковник, командир казачьего батальона "Терек";

Ян Суханов – 45 лет, полковник, начальник штаба 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота;

Альберт Васильев – 46 лет, подполковник;

Абусупьян Гаджиев – 40 лет, подполковник, начальник медицинской службы неизвестного соединения в Западном военном округе;

Роман Лисихин – 42 года, подполковник, командир мотострелковой роты;

Евгений Трикоз – 49 лет, подполковник, командир батальона;

Сергей Шатый – 40 лет, подполковник ФСБ;