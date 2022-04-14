Россия потеряла 505 танков за время войны, и это только подтвержденные в фото или видео, – Oryx
Источник:Oryx
Украинские защитники продолжают уничтожать военную технику российских оккупантов. Враг точно потерял не менее 505 танков.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в отчете проекта Oryx. Отмечается, что соотношение разбитой бронированной техники в обеих странах составляет примерно 4:1.
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С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 2 880 единиц техники:
- 1 538 уничтожено;
- 44 повреждено;
- 235 брошено;
- 1 065 захвачено украинскими военными.
Агрессор лишился более 500 танков
Среди техники, которой страна-агрессор лишилась в ходе боевых действий, 505 танков:
- более 250 было уничтожено;
- 9 – повреждено;
- 40 – брошено;
- 200 захвачено ВСУ.
Больше потеряла Россия Т-72 в модификациях Б3 и Б3 образца 2016 года. Т-80 (модификации В, БВ) и 17 – Т-90А. Модели 62 машин не удалось определить по фото.Обратите внимание! В отчет Oryx вошла только техника, потерю которой эксперты смогли подтвердить с помощью фото- или видеодоказательств.
Данные потери России от Минобороны Украины
В Министерстве обороны Украины отчитываются, что ВСУ уже уничтожили:
- 19 800 единиц личного состава;
- танков – 739;
- боевых бронированных машин – 1 964;
- 358 артиллерийских систем;
- 115 РСЗО;
- 64 средства ПВО;
- 158 самолетов;
- 143 вертолета
- 1 429 единиц автомобильной техники;
- 7 кораблей/катеров;
- 76 цистерн;
- 132 БПЛА оперативно-тактического уровня;
- 25 единиц специальной техники;
- 4 пусковые установки.
К слову, данные уточняются, ведь из-за высокой интенсивности боев трудно производить подсчет.
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