Россия потеряла 505 танков за время войны, и это только подтвержденные в фото или видео, – Oryx

Украинские защитники продолжают уничтожать военную технику российских оккупантов. Враг точно потерял не менее 505 танков.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в отчете проекта Oryx. Отмечается, что соотношение разбитой бронированной техники в обеих странах составляет примерно 4:1.

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С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 2 880 единиц техники:

1 538 уничтожено;

44 повреждено;

235 брошено;

1 065 захвачено украинскими военными.

Агрессор лишился более 500 танков

Среди техники, которой страна-агрессор лишилась в ходе боевых действий, 505 танков:

более 250 было уничтожено;

9 – повреждено;

40 – брошено;

200 захвачено ВСУ.

Больше потеряла Россия Т-72 в модификациях Б3 и Б3 образца 2016 года. Т-80 (модификации В, БВ) и 17 – Т-90А. Модели 62 машин не удалось определить по фото.

Данные потери России от Минобороны Украины

В отчет Oryx вошла только техника, потерю которой эксперты смогли подтвердить с помощью фото- или видеодоказательств.

В Министерстве обороны Украины отчитываются, что ВСУ уже уничтожили:

19 800 единиц личного состава;

танков – 739;

боевых бронированных машин – 1 964;

358 артиллерийских систем;

115 РСЗО;

64 средства ПВО;

158 самолетов;

143 вертолета

1 429 единиц автомобильной техники;

7 кораблей/катеров;

76 цистерн;

132 БПЛА оперативно-тактического уровня;

25 единиц специальной техники;

4 пусковые установки.

К слову, данные уточняются, ведь из-за высокой интенсивности боев трудно производить подсчет.

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