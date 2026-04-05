Дальше будет еще хуже, – летчик-инструктор сказал, как Россия потеряла восьмой самолет за неделю

Россия продолжает терять свои самолеты. В оккупированном Крыму потерпел авиакатастрофу Су-30, о чем 3 апреля сообщили российские паблики. Всего последние дни вражеская авиация потеряла восемь бортов.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, отметив, что кроме самолетов, россияне также лишились самолетного типа тяжелых дронов "Орион", которые являются аналогом американского MQ-9 Reaper. "Орион" может запускать ракеты "воздух – земля", выполнять определенные задачи разведки, аэроразведки, фотосъемки и является опасной машиной, которую довольно долго отслеживала украинская разведка.

К теме В ВМС Украины ответили, причастны ли к катастрофам Ан-26 и Су-30 в Крыму

Почему российские летчики все чаще допускают ошибки?

Свитан отметил, что Россия потеряла за несколько дней восемь бортов – Су-30, Ан-26, Су-34, Ан-72 и четыре "Ориона". Причем преимущественно – в оккупированном Крыму. Также причиной части аварий были не технические неисправности, а ошибка техники пилотирования, а остальных – непосредственное влияние украинских средств поражения.

"На пятый год интенсивных боев летный состав устает. Летчики находятся в такой же стрессовой ситуации и получают примерно такую же психологическую нагрузку, как и штурмовики при выполнении боевых задач", – объяснил он.

Стоит знать. Бойцы 59-й отдельной штурмовой бригады "Степные хищники" в короткий промежуток времени ликвидировали российские вертолеты Ми-8 и Ка-52, использовав FPV-дроны. Как сообщили в бригаде, россияне после этой потери перестали применять свою авиацию там, где они летали раньше. Сейчас враг анализирует, где он допустил ошибку.

Летный состав постоянно находится в напряжении и в целом не имеет времени на отдых, а он должен быть регулярным. Поэтому, по мнению военного эксперта, последний самолетопад связан, в частности, и с тем, что летчики достаточно устали за время войны.

Дальше будет хуже, потому что восстановление летного состава происходит очень трудно. А качество его пополнения сегодня совсем не то, которое было даже 10 лет назад,

– подчеркнул Роман Свитан.

Полковник запаса отметил, что новые российские пилоты, которые выпускаются из летных училищ, не могут и не хотят летать. Они не рвутся на театр военных действий. Поэтому проблема по российскому летному составу в ближайшее время будет только усиливаться.

Что известно о потерях, которые понесла российская авиация?