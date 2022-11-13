Путин просит мира, – Яковенко рассказал, как потеря Херсона повлияла на Кремль

Потеря Херсона сильно пошатнула Кремль, а больше всего – Путина. В том числе и поэтому он не поехал на саммит G20, оставив Россию единственным членом "двадцатки" без главы государства на встрече. Путину просто нечего сказать миру.

Головы не улетят

Кроме того, у Кремля и Путина после потери Херсона остался крайне небольшой выбор политических решений, которые можно принять в ответ. Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политик Игорь Яковенко.

К теме Его унизили, – Чичваркин рассказал, как на Путина влияют неудачи на фронте

По его словам, как одно из таких решений напрашивается отставка Шойгу, потому что именно министр обороны сейчас – один из самых ненавистных людей в России. Но Путин этого не сделает, потому что Шойгу фактически не имеет никакого отношения к армии, а является ординарцем Путина по каким-то поручениям.

Отставка начальника российского генштаба Герасимова также маловероятна, хотя попытка сделать виновным именно генштаб очевидна. Дело в том, что противоречит общепринятой риторике о том, что "ничего не произошло, все хорошо, все идет по плану".

Путин пытается спастись

Некоторые изменения уже произошли – Путин очень жалобным голосом сказал, что пора налаживать полноценное, полномасштабное взаимодействие с "украинскими партнерами".

Понимаете, вы, оказывается, партнеры Путина. Те, кого он убивал на протяжении предыдущих 8 лет и сейчас массово убивает на протяжении 8 месяцев, массово убивает, десятки тысяч убитых людей, уничтоженные украинские города – это все "партнерские отношения",

– подчеркнул Яковенко.

Он добавил, что, как оказалось, Путин просит мира и думает, как спасти свою жизнь. И именно это является главным изменением, которое произошло.

Российский диктатор понимает, что Херсон – это поворотный пункт войны, что шансов на перехват стратегической инициативы у российской армии нет, а после освобождения Херсона будут и другие веские события.

"Вся эта история с войной, которую Путин устроил 24 февраля, упадет как карточный домик, и Путин, понимая это, уже сейчас усиленно просит мира, пытается мобилизовать все ресурсы и все переговорные площадки", – отметил Яковенко.

Однако в ответ президент-террорист получает лишь ультиматум о полной и безоговорочной капитуляции. Хотя Путин и пробует "торговаться", но в общем-то он уже мало что может предложить миру. То есть его основной ответ – попытки договориться и попросить, чтобы его не убивали.

Какие активы есть у Путина

По мнению Яковенко, единственным активом Путина, который он получил или сохранил после потери Херсона, является Суровикин. До его назначения между армией и Путиным был серьезный раскол, а Суровикин как верный пес сейчас выполняет функцию мостика между президентом и военными.

"Думаю, что это удача для Путина. При всей военной бездарности, его послушании, верности и способности брать на себя весь удар от поражения, а Суровикин именно так и сделал, это какой-то мостик между Путиным и армией, потому что до этого была такая серьезная трещина", – подытожил оппозиционер.

Яковенко о влиянии потери Херсона на Путина и Кремль: смотрите видео

Контрнаступление на Херсон: что известно