Россия потеряла опытных пилотов, – Левченко объяснил, почему авиации не было на параде в Москве

Россияне традиционно провели парад на центральной площади Москвы 9 мая. Однако авиация оккупантов не участвовала в мероприятии, якобы из-за плохой погоды.

Предполагали, что российское руководство боялось терактов. Однако, как 24 каналу объяснил военный эксперт Игорь Левченко, это не так.

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Почему российской авиации не было на параде

По словам Левченко, настоящей причиной отсутствия авиации на параде стали потери, которые Россия понесла в войне против Украины. Речь идет не только о потере самолетов, но и об опытных пилотах.

У россиян нет такого количества опытных пилотов, которым можно доверить пролететь над Красной площадью, над Москвой,

– подчеркнул он.

Как предположил военный эксперт, вероятно, российское руководство боялось, чтобы авиация просто не столкнулась в небе или не упала на российскую столицу. У пилотов, которые остались в резерве России, не было достаточно времени для того, чтобы научиться "красиво" летать.

Напомним, по подсчетам Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, по состоянию на 10 мая российские захватчики потеряли уже 199 самолетов, а также 158 вертолетов. Кроме того, украинские защитники уничтожили уже 26 тысяч оккупантов.

Игорь Левченко о параде в Москве: смотрите видео

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