Враг потерял позиции в Серебрянском лесничестве: "Азов" рассказал подробности

Российские захватчики потеряли позиции в Серебрянском лесничестве в Луганской области. Оккупантов оттуда выбили наши защитники.

В 12-й бригада специального назначения "Азов" сообщили, что совместно с 1-й бригадой оперативного назначения "Ураган" Нацгвардии 21 апреля провели наступательные действия в Серебрянском лесничестве.

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Врага выбили с позиций в Серебрянском лесничестве

В результате совместных действий, подразделения бригад продвинулись на 1 километр в глубину и на 2 километра по фронту, чем завершили один из этапов наступательных действий на своем направлении,

– заявили в "Азове".

Также призвали СМИ и общество не создавать информационный шум и не сообщать детали продвижения Сил обороны без официального подтверждения медиаслужб 12-й бригады "Азов" и 1-й бригады "Буревий".

"Успех любит тишину!" – подчеркнули воины.

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Что этому предшествовало

Накануне об успехах украинских защитников рассказал заместитель командира бригады "Азов". Святослав Паламар отметил, что россияне не отступили "самостоятельно". Бойцы "Азова" выбили оккупантов с позиций в Серебрянском лесничестве.