"Золотая эра прошла": Forbes сообщает о потере Россией преимущества КАБов на фронте

Ранее россияне регулярно сбрасывали сотню планирующих бомб по всей линии фронта. Управляемые спутником планирующие бомбы KAБ были "чудо-оружием" для врага. В то же время, Украина почти не могла противодействовать этому.

Хотя это раньше и являлось одним из преимуществ россиян на поле боя, однако ситуация изменилась благодаря эффективности мероприятий украинских защитников. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes.

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Как изменилось использование КАБов на фронте

По данным издания, еще год назад российская тактика на поле боя заключалась в том, чтобы сначала атаковать управляемыми авиабомбами, а затем прибегать к штурмам. Журналисты говорят, что такой план врага помог оккупантам захватить Авдеевку, а потом еще продвинуться на 40 километров до Покровска.

Постепенно, незаметно для многих посторонних, что-то изменилось. Теперь, когда российские войска останавливаются под Покровском, становится очевидным, что «золотая эра божественного КАБ оказалась недолгой,

– цитирует издание неофициальный канал ВВС России Fighterbomber.

Как объясняют в издании, одной из главных причин является то, украинские радиоглушители стали столь эффективными и столь многочисленными, что ими насыщена линия фронта Теперь КАБ не могут связываться с российской группой спутников ГЛОНАСС, из-за чего сбиваются с курса и взрываются на полях.

Согласно обнародованной информации, теперь нужно восемь или даже 16 планирующих бомб, чтобы надежно поразить одну цель. Одна управляемая авиабомба стоит около 25 тысяч долларов, и хоть КАБ считают недорогими, их запуски стоят значительные средства.

"Запускать четыре реактивных самолета и, возможно, поразить одну цель, рискованно и неэффективно для ВВС, которые имеют только тысячу или около того современных реактивных самолетов и уже потеряли 120 из них во время боевых действий в Украине",– сообщает автор материала.

У россиян проблемы с БПЛА

Также из-за глушения у россиян возникла проблема с остановкой многих российских беспилотников, что заставило врага перейти на более дорогие волоконно-оптические дроны. Создание препятствий противнику свидетельствует о достижении украинских военно-воздушных сил.

Автор отмечает, что русское глушение не имеет такого эффекта, как украинское, из-за отсутствия качества. В то же время западные авиабомбы, которые используют ВСУ, имеют резервные инерционные навигационные системы и нечувствительны к помехам.

"Наполняя эфир радиошумом, который беспокоит их меньше, чем россиян, украинцы, возможно, стерли одно из главных преимуществ России на поле боя",– добавили в Forbes.