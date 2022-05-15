Россия потеряла в Украине треть своих наземных боевых сил, – Минобороны Великобритании

Продолжаются 81 сутки героического противостояния Украины российским оккупантам. Страна-агрессор уже потеряла на войне около трети своих наземных сил, подготовленных к наступлению в феврале этого года.

Кроме того, вторжение россиян вышло за рамки прогнозируемого ими графика. Об этом говорится в сводке Министерства обороны Великобритании от 15 мая.

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Минобороны Великобритании о войне России против Украины

По информации Министерства обороны Великобритании, по состоянию на 15 мая наступление России на Донбассе потеряло обороты и вышло далеко за пределы прогнозируемого графика. Несмотря на незначительные успехи, страна-агрессор не смогла одержать значительные территориальные победы в течение прошлого месяца.

При этом фиксируется стабильно высокий уровень истощения боевых подразделений оккупантов. По оценкам британского Минобороны, Россия вероятно потеряла около трети своих наземных боевых сил, которые подготовила для вторжения в наше государство в феврале.

Отмечается, что задержки в наступательных действиях россиян почти наверняка еще больше усилятся из-за ряда важных факторов, таких как отсутствие доступа к оборудованию и высоким технологиям, средствам слежения и разведывательным дронам. Российские беспилотники очень важны для ведения разведки и нацеливания артиллерии, впрочем, они оказались уязвимыми к украинским средствам противовоздушной обороны.

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Прогноз дальнейшего развития событий

В Минобороны Великобритании отметили, что потенциал российского войска все больше ограничивается из-за ухудшения возможностей, постоянного низкого боевого духа и морального состояния, а также снижения боевой эффективности. Множество этих факторов невозможно быстро заменить или восстановить, и они, скорее всего, продолжат препятствовать операциям России в Украине.

В британском Минобороны подчеркнули, что в нынешних условиях Россия вряд ли сможет резко ускорить темпы своего продвижения в течение следующих 30 дней.

Напомним, что по состоянию на 14 мая, по подсчетам Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, Россия с 24 февраля потеряла в войне против нашего государства:

личного состава – 27 200 человек;

танков – 1 218 единиц;

боевых бронированных машин – 2 934;

артиллерийских систем – 551;

РСЗО – 195 единиц;

средств противовоздушной обороны – 88;

самолетов – 200;

вертолетов – 163;

автомобильной техники и цистерн с топливом – 2 059 единиц;

кораблей и катеров – 13;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 411;

специальной техники – 42 единицы;

крылатых ракет – 95.

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