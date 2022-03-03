Россия потеряла уже около 9 тысяч военных в войне в Украине, – Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины поделился актуальной информацией о потерях оккупантов. В частности, известно, что наши военные уничтожили примерно 9 тысяч вражеских военных.

Как передает Генштаб ВСУ в фейсбуке, ежедневно войско России продолжает нести непоправимые потери. В ряды "двухсотых" записались уже почти 9 тысяч оккупантов.

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Наши военные обезвредили почти 9 тысяч оккупантов

За первую неделю войны России против Украины нашим военным удалось "наполнить" одну пятую тех черных пакетов, которые перед этим закупила страна-агрессор перед вторжением.

Кроме того, наши военные беспощадно уничтожают вражескую технику. Речь идет о:

Танки – 217 единиц,

ББМ – 900 единиц,

Артиллерийские системы – 90 единиц,

РСЗО – 42 единицы,

Средства ПВО – 11 единиц,

Самолеты – 30 единиц (информация уточняется),

Вертолеты – 31 единица (информация уточняется),

Автомобильная техника – 374 единицы,

Легкие скоростные катера – 2 единицы,

Цистерны с топливом – 60 единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3 единицы.

В Генштабе подчеркивают, что из-за постоянных боев назвать точное количество потерь как среди оккупантов, так и их техники – невозможно. Но те цифры, которые нам уже озвучили, в очередной раз доказывают, что скоро военным не будет чем воевать на местах.

Ранее Министр обороны Алексей Резников подчеркнул, что уничтоженной оккупантом техники могло бы хватить на то, чтобы обеспечить несколько армий.

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