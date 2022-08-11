россияне полностью заблокировали возможности для изготовления современного оружия, – Подоляк
Западные санкции против россии полностью заблокировали возможность Москве получать что-либо для изготовления вооружения. Государство-агрессор это знает и хочет, чтобы Украине предоставляли все меньше оружия ее партнеры.
Об этом советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил в интервью 24 каналу. Он подчеркнул, что цель россии – лишить и Украины вооружения во время возможной затяжной войны.
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россия не может компенсировать технологии
Китай и другие страны не имеют таких технологий, чтобы компенсировать россии возможность построить какой-то объем современного оружия,
– объяснил советник главы ОП.
россия, говорит Подоляк, вкладывает большие деньги в несколько нарративов. Главный в том, что Украина должна сесть за стол переговоров – при чем немедленно. Ведь сейчас у противника – пиковые территориальные достижения.
Любой аналог "Минска-3" будет означать превращение Украинского государства в руину. При этом москва не перестанет считать, что всю акваторию Черного моря она должна забрать себе.
россия хочет уменьшить получение оружия Украиной
В случае затяжной войны стремление россии понятно: противник хочет, чтобы Украина получала как можно меньше оружия. Это, считают оккупанты, заставит ВСУ застрять на определенной территории и вынудит украинские власти к переговорам. Для этого россияне задействуют иностранные медиа и международные организации, чтобы дискредитировать Украину.
Актуально В течение 2 – 3 месяцев "небольшая детонация" будет сопровождать склады россии, – Подоляк
Оружие россии – устаревшее: что пишут СМИ
- Иностранные медиа пишут, что большинство оружия, которое есть в россии, устарело.
- Прежде всего речь идет о бронетехнике и вертолетах.
- 33% ракет, запускаемых российскими войсками, не попадают по целям.
- Вражеская техника, которую ВСУ ликвидируют на поле боя, не отвечает современным требованиям.
- У противника есть значительные проблемы с беспилотниками. Так в "Орлане-10" случаются частые неполадки.
Смотрите в видео – Подоляк о том, наступил ли перелом в войне: