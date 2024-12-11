Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сказал 24 Каналу, что влияние в Сирии имело большое значение для России. Поэтому она вместе с Ираном из-за сегодняшней ситуации на Ближнем Востоке имеет проигрышную позицию.

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Заменяют построение контроля понтами

"Россия потеряла существенное влияние на Ближний Восток. Сирия была важна для Кремля, потому что она блокировала газопровод из Катара через Турцию в Южную Европу", – объяснил советник главы ОПУ.

В то же время это обнулило возможности России влиять через северные газовые потоки на европейскую политику.

Россия не имеет стратегии развития кроме формирования нестабильных регионов путем, в частности, военных провокаций на этих территориях. Также Москва не заинтересована в том, чтобы где-то была стабильность, а имеет целью хаотизацию международных отношений. Россия не имеет ресурса для того, чтобы это все контролировать,

– подчеркнул он.

Россияне, по словам Подоляка, заменяют построение контроля понтами. Мол, они якобы все контролируют. А потом приходят, например, повстанцы в Сирии, и выясняется, что Россия ничего не может сделать.

Все считали, что Украина как субъектная страна отсутствует, а Россия сможет быстро ликвидировать милитарным путем такую большую страну в Европе как Украина. Однако Кремль также оказался несостоятельным. Сейчас похожая ситуация происходит в Грузии.

Подоляк сомневается, что давление на протестующих совершает правительство Иракли Кобахидзе, ведь это модель поведения и тип борьбы россиян. Поэтому в Грузии, наверняка, присутствуют российские инструкторы и исполнители.

Это и есть агония не взрослой империи, потому что у России нет идеологии, нет стратегии. Там есть достаточно примитивный диктатор, и как только возникает кризис, он исчезает,

– отметил Михаил Подоляк.

В то же время проблема не в Путине и не в России, а в том, по мнению советника главы ОПУ, что современная европейская политика не имеет прямого индивидуального лидерства. А есть только коллективная длительная дискуссия.

Это единственное, что дает шанс России на выживание. Пока не будет этой дискуссии, не будут приниматься быстрые решения, не будет желания брать на себя индивидуальную ответственность, это будет стимулировать Россию продолжать агрессию не только в Украине,

– добавил он.

Отметим, что Владимир Зеленский заявил, что Путин попытается отомстить за падение власти Асада. Президент Украины отметил, что режим Асада держался исключительно на насилии, и именно такими являются "все режимы, которые поддерживает Путин". Поэтому, по словам Зеленского, "Асад и Путин – соучастники в насилии", и они не могут выжить друг без друга.