Россия позорит память победы над Гитлером, когда говорит, что воюет не с Украиной

То, что Россия называет "вторым этапом", а Украина – "битвой за Донбасс", идет уже неделю, если отталкиваться от заявлений официальных лиц и интенсификации боевых действий.

Однако ни сводки ВСУ, ни релизы британской и американской разведок, ни даже сообщения российского генштаба пока не содержат ничего, что могло бы добавить сторонникам "спецоперации" оптимизма. Мир видит неизбирательные обстрелы и фактическое топтание на месте.

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Салями Арестовича

Одновременно идут многочисленные сообщения о том, что Россия еще подтягивает силы к театру военных действий, а вот в приграничных российских городах все чаще горят нефтебазы и выходят из строя железнодорожные пути – разрушается логистика. И тут, помимо воли, вспоминается метафора Арестовича: "Российская армия – длинная, и мы ее, как салями, по кусочку съедим".

Если подавать салями на стол очень дозировано, то съесть его можно, даже не поняв, что съел уже до конца.

А мы пока уйдем в сторону от боевых действий, ибо штука это такая – крайне не хочется загадывать, а если, загадывая и прогнозируя, каждый раз три раза плевать через плечо, то количество плевков может превысить все мыслимые санитарные нормы.

Отметим пока две важные тенденции, которые с боями, конечно, связаны, но происходят пока в целом не прямо на ратном поле.

Кризис идей

Российская пропаганда все интенсивнее использует тезис о том, что воевать русским приходится со странами НАТО, с США, с коллективным Западом, но только не с Украиной. Украина, мол, только площадка.

Ранее я отмечал самое начало использования этого приема и было очевидно, что со временем процесс будет только нарастать, пока сама мысль не станет доминирующей.

Повторим суть: на фоне собственных неудач признавать, что терпишь их в противостоянии с "негосударством Украина" для пропаганды просто непостижимо. Вот это вот "весь Запад, страны НАТО, США" – это просто прикрытие и объяснение, почему не получилось, не получается, и, очень даже возможно – не получится.

А очень возможно не получится потому, что на том самом Западе произошло преломление позиции и в Украину достаточно массово и оперативно пошло тяжелое оружие. Которое, если поставки продолжатся, может решить судьбу как "битвы на Донбассе", так и возможного последующего контрнаступления с возвращением временно оккупированных территорий.

Кто воюет с русскими

Вот, кстати, чем не подтверждение того, что воевать России приходится с Западом – западное оружие? Да все же не подтверждение.

Стреляет все равно не оружие. Стреляют люди. Двигает ими мотивация – патриотизм, самоотверженность, ответственность. Немотивированные солдаты бросают оружие на поле боя. А другая сторона потом подсчитывает, что трофеев взяла больше, чем сама по ходу войны танков в строй ввела.

Никто в России не сомневается, что войну против Германии в 1941 году выиграл именно СССР и именно советские солдаты. И тот факт, что более половины взрывчатых веществ, без которых невозможно было снаряжать патроны и снаряды; половина всего использованного за годы войны авиационного алюминия, без которого невозможно было бы производить самолеты; почти 60% авиационного бензина; 409 тысяч автомобилей (в 1,5 больше, чем в СССР было произведено за 1942 –45 годов), половина паровозов и железнодорожных рельс; а также огромное количество готового оружия – танков, самолетов, пушек и тд и тп; огромное количество иного сырья и продуктов питания – были поставлены в страну тем самым "коллективным Западом" фактически бесплатно – по программе лендлиза, за которую впоследствии никто так и не рассчитался.

Никто в мире, и в первую очередь – сами американцы, ни разу не поставили под сомнение ведущую роль советского солдата в разгроме гитлеровских войск, какой бы огромной ни была западная помощь этому самому солдату.

Точно так же, никто в мире никогда не усомнится в том, что воевали и воюют на территории Украины именно украинские солдаты. Какие бы новые или «новые старые» уловки не использовали штатные пропагандисты.

Почему Россия исторически ворует все украинское – смотрите видео: