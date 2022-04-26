Ні зведення ЗСУ, ні релізи британської та американської розвідок, ні навіть повідомлення російського генштабу поки що не містять нічого, що могло б додати прихильникам "спецоперації" оптимізму. Світ бачить невиборчі обстріли та фактичне топтання на місці.

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Салямі Арестовича

Одночасно йдуть численні повідомлення про те, що Росія ще підтягує сили до театру військових дій, а ось у прикордонних російських містах дедалі частіше горять нафтобази і виходять із ладу залізничні колії – руйнується логістика. І тут, крім волі, згадується метафора Арестовича: "Російська армія – довга, і ми її, як салямі, по шматочку з'їмо".

Якщо подавати салямі на стіл дуже дозовано, то його можна з'їсти, навіть не зрозумівши, що з'їв вже до кінця.

А ми поки що підемо в бік від бойових дій, бо штука це така – вкрай не хочеться загадувати, а якщо, загадуючи і прогнозуючи, щоразу тричі плювати через плече, то кількість плювків може перевищити всі мислимі санітарні норми. Зазначимо поки що дві важливі тенденції, які з боями, звичайно, пов'язані, але відбуваються поки що загалом не прямо на ратному полі.

Криза ідей

Російська пропаганда все інтенсивніше використовує тезу про те, що воювати російською доводиться з країнами НАТО, США, колективним Заходом, але тільки не з Україною. Україна, мовляв, лише майданчик. Раніше я відзначав початок використання цього прийому і було очевидно, що з часом процес буде тільки наростати, поки сама думка не стане домінуючою.

Повторимо суть: на тлі власних невдач визнавати, що зазнаєш їх у протистоянні з "недержавою Україна" для пропаганди просто незбагненно. Ось це "весь Захід, країни НАТО, США" – це просто прикриття та пояснення, чому не вийшло, не виходить, і, навіть можливо – не вийде.

Можливо, не вийде тому, що на тому самому Заході відбулося заломлення позиції і в Україну досить масово та оперативно пішла важка зброя. Яке, якщо постачання продовжиться, це може вирішити долю як "битви на Донбасі", так і можливого наступного контрнаступу з поверненням тимчасово окупованих територій.

Хто воює з росіянами

Ось, до речі, чи не підтвердженням того, що воювати Росії доводиться із Заходом – західна зброя? Та все ж таки не підтвердження.

Стріляє все одно не зброя. Стріляють люди. Рухає ними мотивація – патріотизм, самовідданість, відповідальність. Немотивовані солдати кидають зброю на бою. А інша сторона потім підраховує, що трофеїв взяла більше, ніж сама під час війни танків у лад ввела.

Ніхто в Росії не сумнівається, що війну проти Німеччини в 1941 виграв саме СРСР і саме радянські солдати. І той факт, що більше половини вибухових речовин, без яких неможливо було споряджати патрони та снаряди; половина всього використаного за роки війни авіаційного алюмінію, без якого неможливо було б виготовляти літаки; майже 60% авіаційного бензину; 409 тисяч автомобілів (у 1,5 більше, ніж у СРСР було вироблено за 1942 – 45 років), половина паровозів та залізничних рейок; а також безліч готової зброї – танків, літаків, гармат тощо; величезна кількість іншої сировини та продуктів харчування – були поставлені в країну тим самим "колективним Заходом" практично безкоштовно – за програмою лендлізу, за яку згодом ніхто так і не розрахувався.

Ніхто у світі, і в першу чергу – самі американці, жодного разу не поставили під сумнів провідну роль радянського солдата в розгромі гітлерівських військ, хоч би якою величезною була західна допомога цьому самому солдатові.

Так само ніхто в світі ніколи не засумнівається в тому, що воювали і воюють на території України саме українські солдати. Які б нові чи "нові старі" хитрощі не використовували штатні пропагандисти.

Чому Росія історично краде все українське – дивіться відео: