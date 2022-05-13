Россия прекращает поставки электроэнергии в Финляндию

Россия заявила о прекращении поставок электроэнергии в Финляндию. Произойдет это уже с субботы, 14 мая.

О прекращении сотрудничества с Финляндией заявила компания RAO Nordic Oy, дочерняя российской "Интер РАО".

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Почему Россия прекращает поставки электроэнергии

В компании RAO Nordic Oy заявили, что Финляндия не платит счета за поставленную электроэнергию.

Мы надеемся, что ситуация вскоре разрешится и торговля электроэнергией с Россией возобновится,

– говорится в сообщении RAO Nordic Oy.

Представители финской электросетевой компании Fingrid заявили, что остановка поставок не приведет к перебоям у пользователей, поскольку из России поступало только 10% от общего объема потребления. Недостаток можно компенсировать путем собственных мощностей и увеличения импорта из Швеции.

Россия может остановить поставки газа

В Финляндии опасаются, что Россия может остановить подачу газа в страну 13 мая. Раньше в стране называли другие сроки – 23 мая, ведь именно тогда европейская страна должна оплатить следующие счета за газ государства-агрессора.

Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен прокомментировал эту информацию. Он заявил, что не может подтвердить это, и добавил, что в целом в Европе сейчас обсуждают вопросы поставки газа из России на Запад.

Обратите внимание! Финляндия активно движется к вступлению в НАТО. Страна в Северной Европе, у которой есть граница с Россией, изменила свою позицию по Североатлантическому Альянсу после нападения государства-агрессора на Украину. В Европе приветствуют это решение. В частности, президент Украины Владимир Зеленский.

Россия же еще в апреле начала угрожать Финляндии и Швеции. В частности, путинская представительница МИД России Мария Захарова заявила, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО якобы может привести к негативным последствиям для мира на севере Европы. В частности, она заявила о "новом рубеже противостояния блока НАТО с Россией".

Ранее государство-агрессор уже отрезало от газа Польшу и Болгарию. В российском "Газпроме" заявили, что они приняли данное решение, поскольку эти страны отказались платить за газ в рублях.

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