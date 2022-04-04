Россия превратилась в четвертый рейх с новым Адольфом

Известный французский актер Жерар Депардье назвал вторжение России в Украину сумасшедшим эксцессом российского правителя Владимира Путина. Когда о таких вещах говорит Депардье – это, несомненно, совсем не та оценка, которую дают другие мировые деятели культуры.

"Культурные крысы" бегут с корабля

Ведь французский актер на протяжении многих лет был сторонником российского президента, соглашался со всеми его действиями – даже самыми дикими.

К теме Путин украл все, что мог, и ищет, чего еще учудить

После 2014 года, когда российские войска вторглись в Украину и оккупировали Крым и Донбасс, Жерар Депардье продолжал поддерживать Владимира Путина. Более того, он называл Украину частью Российской Федерации. Теперь, как мы видим, Депардье изменил свою точку зрения, и это очень не понравилось в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже сказал, что Депардье просто не понимает сложившейся ситуации. Как-то странно – когда поддерживал Путина во всех действиях российского правителя, тогда понимал, а вот сейчас, когда перестал поддерживать, сразу перестал понимать.

В Госдуме РФ уже предлагают отобрать у Жерара Депардье ту собственность, которую ему отдали на территории России, и передать ее на нужды так называемой "российской специальной операции" на территории Украины.

Таким образом, я могу четко сказать, что история с Депардье стала для российских пропагандистов еще одной неприятной лакмусовой бумажкой. С ними не хотят больше иметь дела даже самые преданные сторонники. Даже те российские деятели культуры, которые до недавнего времени отмалчивались и пытались сделать вид, что в авторитарной России ничего не происходит.

Оперная дива Анна Нетребко, с которой уже прервали сотрудничество несколько оперных театров в цивилизованном мире, также выступила со специальным заявлением, в котором подчеркнула, что осуждает войну против Украины и никогда не имела ничего общего с Владимиром Путиным, и даже не видела его, а только тогда, когда он вручал ей какие-то государственные награды за музыкальную деятельность. Что, кстати, не соответствует действительности, потому что Нетребко на протяжении многих лет была одной из самых преданных поклонниц Владимира Путина в культуре.

От тиранов отрекаются всегда

Однако и это сейчас стало, мягко говоря, не очень приятным фактом для каждого, кто хочет продолжать свою карьеру в цивилизованном мире. Это очень напоминает мне времена, когда Советский Союз боролся с Венгрией или Чехословакией, без всяких реальных мотивов оккупировал эти европейские страны.

Тогда также было немало людей среди западной интеллигенции, которые считали, что должны поддерживать Советский Союз. Кто-то, потому что нравились коммунистические идеи. Кто-то, потому что поддерживал Советский Союз во время Второй мировой войны и забыл тот факт, что на первом периоде этой войны Иосиф Сталин был преданным союзником Адольфа Гитлера и вместе с ним делил Европу. Кто-то просто по глупости, а кто-то за деньги.

И вот все эти люди и в 1956 году, и в 1968 году вынуждены были, чтобы не терять полностью репутацию в собственных странах, отказываться от поддержки Советского Союза. Потому что эти преступления, которые происходили на глазах всего мира в Венгрии или Чехословакии, не позволяли им дальше говорить, что они являются сторонниками коммунистических идей или чтят вклад Советского Союза в победу во Второй мировой войне.

Потому что ставились довольно простые вопросы: если Советский Союз одержал победу во Второй мировой войне и освободил народы Европы от гитлеровского нашествия, почему он сейчас действует именно так, как действовал Гитлер? Что отличает Советский Союз от гитлеровской Германии? И ответ на этот вопрос был довольно простым – а ничего не отличаюет. Просто вы поддерживаете Сталина или наследников Сталина так, как кто-то в 30 – 40-е годы ХХ столетия поддерживал Гитлера.

Важно Путин стал проблемой для верхушки ФСБ

За поддержку Четвертого рейха спросят с каждого

Сейчас к тем, кто поддерживает Путина, именно такой, можно сказать, гамбургский счет. Можно сказать, что эти люди также имеют выбор: либо отказаться от своей репутации как таковой, либо попытаться объяснить, почему они поддерживают Владимира Путина в жестокой войне против Украины.

А с каждым днем это делать труднее и труднее, потому что на экранах телевизоров и в интернете – фотографии уничтоженных домов Мариуполя и Чернигова, фотографии людей, которые теряют все во время российских бомбардировок, сообщение о смерти мирных жителей, военные преступления российских солдат, которые убивают, насилуют и грабят. И это все – даже не так, как было во время агрессии СССР против Венгрии или Чехословакии, или даже Афганистана.

Тогда не было интернета, тогда факты появлялись гораздо позже, чем их успевали осмыслить люди. А сейчас можно сказать, что Российская Федерация совершает военные преступления буквально в прямом эфире, буквально на камеры мировых телевизионных компаний. Такой демонстрации преступности целого государства и всего общества еще не было в истории. Можно сказать, что РФ уже сейчас выставила себя на суд человечества.

И тогда возникает вопрос: а какой такой Жерар Депардье, даже, если ему подарить множество виноградников на территории РФ, даже если дать ему российский паспорт, даже если позволить ему освобождение от налогов, согласится с тем, что все будут считать его сторонником убийц?

Конечно, что у самого Владимира Путина или у Дмитрия Пескова, который обслуживает Путина и вынужден уже будет обслуживать его вплоть до совместного судебного процесса против военных преступников РФ, у депутатов Госдумы, которые уже проголосовали за такое количество преступных решений, которых хватит на пожизненное наказание и для Володина, и для других марионеточных мерзавцев – у них нет никакого выбора.

Они сделали свой выбор тогда, когда не смогли остановить преступления РФ против Украины и когда фактически продемонстрировали превращение РФ в Четвертый рейх во главе с новым Адольфом.

Но у всех других, у тех, кто еще не замаран этой войной, есть возможность понемногу отползти от тех, с кем они сотрудничали все эти годы, и сделать вид, что после 2014 года ничего такого не было. Сказать ли, что это – просто глупость, за которую нужно будет отвечать, но не преступление, потому что преступления не поддерживались.

Советуем Российская армия – это тупое, жалкое и вороватое племя

Так, актриса Ингеборга Дапкунайте, которая также сбежала из России, сейчас говорит, что самой большой ее ошибкой было не сбежать еще в 2014 году. И она понимает, что эту ошибку нельзя исправить. А ведь сейчас актриса уже покинула территорию преступной Федерации, сейчас она не хочет ничего иметь общего с убийствами, которые осуществляет российская армия на территории Украины.

Так что не надо просто пренебрегать тем, как хочет убежать от ответственности за преступления Владимира Путина Жерар Депардье. Скоро у русского фюрера не останется ни одного сторонника в цивилизованном мире. А потом сторонников будет все меньше и меньше в самой России. И единственные, с кем Путину можно будет говорить искренне о собственных преступлениях, будут его телохранители, ну, и до определенного момента, его собственные генералы.

Актуально – Макрон и Шольц осудили зверства россиян в Буче: смотрите видео