Россия превзошла Иран и Северную Корею по количеству наложенных на нее санкций
Источник:Bloomberg
У России появился новый рекорд, теперь агрессор – первая в мировом списке страна по количеству введенных против нее санкций. В этой связи россияне опередили и Иран, и Северную Корею.
Это подсчитал ресурс Castellum.ai, следящий за всеми шагами санкционной политики государств. Общее количество санкций против Москвы – 5356.
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С конца февраля на Россию наложили более 2700 санкций
Только с 22 февраля против России применили 2778 ограничительных мер. У Тегерана показатели – более скромные. Общее количество противоиранских санкций – 3616.
"ТОП-5" стран с наибольшим количеством санкций:
- Россия – 5356;
- Иран – 3616;
- Сирия – 2608;
- КНДР – 2077;
- Венесуэла – 651.
Страшные экономические санкции, направленные против Ирана, были приняты в течение 10 лет. Те же санкции, которые были приняты против России, были реализованы в течение 10 дней,
– рассказал директор Castellum.ai Спенсер Вуксіч.
Рейтинг стран с самым большим количеством санкций / Фото Castellum
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