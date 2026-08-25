"Ситуация – как после смерти Сталина": историк ответил, что нужно, чтобы преодолеть российскую систему

Россия ведет войну на истощение, при этом ее политическая верхушка все больше напоминает поздний Советский Союз с устаревшими элитами и системой, построенной вокруг одного правителя. Даже физическая кончина Владимира Путина не обязательно устранит угрозу для Украины, если сама модель российской власти останется неизменной.

Историк, публицист и профессор УКУ Ярослав Грицак в эфире 24 Канала объяснил, почему нынешняя ситуация в Кремле имеет черты сразу нескольких кризисных периодов российской истории и что может стать поворотным моментом для настоящего перелома в системе. Для этого недостаточно одной лишь смены человека во главе России – значение будут иметь исход войны, внешнее давление и то, что произойдет после появления первых признаков слабости режима.

Украина выходит из российской орбиты

Нынешний этап борьбы за независимость представляет для Украины одновременно и наибольшую опасность, и исторический шанс. Государство остается молодым, и выстоять без внешней поддержки и принадлежности к сильному геополитическому союзу для него чрезвычайно сложно. За 35 лет Украина прошла значительную часть пути от пространства, сформированного Россией и Советским Союзом, к Европе и Западу.

Историческим успехом Украины стало бы выйти из того плохого политического союза, в котором мы находились, – России и Советского Союза – и войти в то, что мы называем Европой и Западом. Мы решительно выходим из "русского мира" и решительно идем в Европейский Союз,

– сказал Грицак.

Этот конфликт с Россией не был заранее предопределен историей. Еще в начале 1990-х звучали предупреждения, что период российской слабости не продлится вечно и Москва рано или поздно попытается вернуть Украину под свое влияние – политически или силой. Даже окружение Бориса Ельцина не воспринимало украинскую независимость как окончательное состояние и рассчитывало, что со временем страна вернется в состав России.

В истории нет ничего неизбежного. У нас, наверное, были бы плохие отношения с Россией, были бы напряженности и другие конфликты. Но эта крупномасштабная война – это уже личная война Путина, его личное решение и решение ближайшего окружения,

– подчеркнул профессор УКУ.

За десятилетие независимости Украина все сильнее отдалялась от Москвы и обретала собственную политическую инерцию. Путин пошел на полномасштабное вторжение уже тогда, когда вернуть страну в российскую орбиту другими способами становилось все труднее.

Россия приближается к кризису власти

Нынешняя Россия напоминает сразу несколько кризисных периодов своей истории. Война на истощение вызывает параллели с 1916–1917 годами, когда Российская империя первой среди больших участников Первой мировой войны не выдержала внутренней нагрузки. В то же время кадрово кремлевская верхушка все больше напоминает поздний Советский Союз с его стареющей политической элитой.

Здесь не "или – или", а и то, и другое. Есть 1916–1917 годы, потому что это война на истощение, и вопрос в том, кто первым потерпит крах. Но есть и другое обстоятельство, которое делает Россию похожей на Советский Союз, – возраст элиты. Ближайшее окружение Путина, как и при Брежневе, Андропове или Черненко, – это люди далеко за 70,

– пояснил историк.

Молодые кадры появляются преимущественно среди технократов, тогда как политическое ядро системы остается закрытым. Путин устраняет тех, кто обретает самостоятельную популярность или демонстрирует даже минимальное несогласие, постоянно перетасовывает свое окружение и не позволяет сформироваться альтернативному центру влияния.

Мы видим ситуацию, примерно похожую на ту, что была после смерти Сталина. Сталин после себя никого не оставил, потому что страдал паранойей относительно собственной безопасности. В результате возник большой кризис власти,

– сказал Грицак.

Для таких режимов особенно опасным становится момент передачи власти. Системе нужно найти преемника и одновременно сохранить вертикаль, которая годами была привязана к одному человеку. Именно этот предстоящий переход может стать одним из самых сложных испытаний для путинской конструкции.

Смерти Путина будет недостаточно

Смена человека во главе Кремля не гарантирует окончания войны. После Путина может наступить перемирие, однако без более глубоких изменений оно способно превратиться в длительное состояние постоянной военной угрозы, как это произошло на Корейском полуострове.

Может наступить перемирие, как это было в Корейской войне. Но мы видим, что в Корее нет ни мира, ни войны. Это состояние перманентной угрозы и готовности к любой новой войне,

– пояснил Грицак.

Даже возможный распад России не решает проблему автоматически. Ее условное этническое ядро все равно оставалось бы огромной территорией с большими ресурсами, значительным количеством оружия и обществом, которое длительное время находилось под влиянием агрессивной пропаганды. Опасность для соседей, прежде всего для Украины, в таком случае никуда бы не исчезла.

Нужно сломать российскую политическую систему, которая постоянно выбрасывает на поверхность новых авторитарных правителей. Это сложная задача, но выполнимая. Прежде всего, Россия для начала должна проиграть эту войну,

– подчеркнул профессор УКУ.

Изменения могут начаться под давлением военного поражения и внешних факторов. Когда система покажет первые признаки коллапса, люди, которые придут после Путина, могут попытаться дистанцироваться от него, перекладывая ответственность за войну на бывшего лидера и ища путь к восстановлению отношений с Западом.

Санкции в обмен на политические реформы

После ослабления режима одним из главных желаний нового российского руководства может стать отмена санкций. Этот момент создаст для Запада возможность выдвинуть условия, которых не выдвигали после распада Советского Союза, когда Россия получила значительно больше свободы для восстановления старой политической модели.

Должен состояться очень простой обмен: отмена санкций – в обмен на реформы. Прежде всего политические реформы, которые могли бы сломать вертикаль единоличного правителя и восстановить власть институтов, существующих на бумаге, но не функционирующих,

– сказал Грицак.

Речь идет о реальной работе парламента, судов и других институтов, независимых от одного человека. Для России таких внутренних изменений может оказаться недостаточно без внешнего давления. В 1991 году Запад не поставил Москве жестких политических условий, и повторять этот сценарий, по мнению историка, не стоит.

Предсказать, что именно вызовет разрушение системы, невозможно. В 1917 году одним из толчков стали голодные протесты в Петербурге, где важную роль сыграли женщины. В современной России одновременно накапливаются различные факторы – война, санкции, экономические потери и удары по логистике и инфраструктуре.

Это тактика тысячи порезов. Любой порез может оказаться смертельным для этой системы, и мы не знаем, какой именно. Российская болезнь запущена, ее не удастся вылечить одним лекарством,

– пояснил профессор УКУ.

Удары Сил обороны Украины по российским объектам являются лишь одним из таких факторов, и даже экономисты по-разному оценивают их способность расшатать систему. В то же время все больше россиян уже ощущают, что война происходит не где-то далеко и за ее продолжение приходится платить.

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