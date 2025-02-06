После начала Курской операции в августе 2024 года, в рамках которой украинские войска взяли под контроль часть российской территории, диктатор Владимир Путин заявил, что главной задачей оборонного ведомства страны является отражение наступления Сил обороны.

В четверг, 6 февраля, уже прошло полгода с момента операции, однако россияне до сих пор не могут выполнить поставленную задачу, что может повлиять на потенциальный переговорный процесс. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Что побуждает Россию к переговорам

Bloomberg пишет, что пока российские войска продолжают постепенно продвигаться на поле боя на востоке Украины, Киев сохраняет Курскую область как козырь для потенциального обмена территориями на любых возможных переговорах с Москвой.

Неспособность Путина выгнать украинскую армию с российской территории может приобрести дополнительное значение, поскольку президент США Дональд Трамп настаивает на заключении соглашения о прекращении войны,

– говорится в материале.

Отмечают, что первое пересечение российской границы таким образом со времен Второй мировой войны является "личной неудачей для Путина", поскольку его внутренний имидж построен на том, что он является сильным лидером, который якобы защищает интересы нации.

Глава Фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов считает, что в целом, эффективность военных операций ниже, чем ожидалось. По его словам, система не была особо подготовлена – ни к потере территории, ни к тому, что все затянется.

Журналисты отмечают, что боевые действия охватывают небольшую территорию Курской области. Впрочем, украинское наступление в регион с населением около миллиона человек, стало шокирующим для россиян, которые на третий год полномасштабной войны ощутили последствия вторжения.

Путину приходится расставлять приоритеты

Российские чиновники оценили, что около 150 тысяч человек в Курской области покинули свои дома из-за боевых действий. Сообщают, что в январе сотни людей вышли на митинги в Курске и жаловались на недостаточные меры для того, чтобы помочь им.

В свою очередь консультант лондонского аналитического центра Chatham House Николай Петров отметил, что в Кремле рассматривают Курскую область как "региональную проблему, а не национальную", поэтому, как объясняет он, россиянам "спешить некуда".

Несмотря на то, что Курская операция не остановила наступление России на востоке Украины, Кремль отправил тысячи военных, чтобы попытаться вытеснить украинские силы из региона. В то же время Дональд Трамп с помощью угроз санкциями давит на Владимира Путина, если тот откажется от мирного соглашения.

Издание отмечает, что Россия дала понять, что ее стратегия заключается в том, чтобы продолжать наступление для давления на Украину и США, чтобы страны согласились на условия Москвы. В то же время официальные лица говорят, что Россия может вести войну еще 2 – 3 года.

Путину приходится расставлять приоритеты, поскольку его силы истощены, и он, похоже, больше сосредоточен на достижениях в Украине, чем на отвоевании территории в Курской области,

– считает старший аналитик лондонской компании стратегической разведки "Призма" Бота Илияс.

К слову, по данным Генштаба, общие потери врага на этом участке за таки промежуток времени достигают около 40 тысяч человек, почти половина – убитыми. Общие потери контингента Северной Кореи, по данным украинских военных, составили около 4 тысяч человек.