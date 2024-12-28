Не только Азербайджан: какая еще страна может отвернуться от России после сбития самолета Embraer

Пассажирский самолет Embraer, который принадлежал авиалинии Азербайджана, упал в Казахстане. Есть доказательства, что к этому причастны российские военные, которые, возможно, сбили воздушное судно, считая его украинским дроном.

Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований Пента Александр Леонов рассказал 24 Каналу, что Азербайджан может усилить военное сотрудничество с Украиной, ввиду авиакатастрофу в Казахстане. Это событие также может повлиять и на отношения между Турцией и Россией.

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Отношение Турции к российской политике

Александр Леонов отметил, что отношения между Турцией и Москвой начали портиться. Он напомнил, что турецкие власти пока не запрещает "параллельный импорт", который позволяет России обходить мировые санкции, но все может измениться.

Для Турции это (падение самолета в Казахстане – 24 Канал) хороший повод соскочить и запретить Кремлю такую преступную деятельность. Все из-за того, что этого настойчиво требуют в США,

– подчеркнул исполнительный директор.

По его словам, в Соединенных Штатах Америки угрожают Реджепу Эрдогану санкциями против турецких компаний, если он не прекратит и в дальнейшем помогать России.

Турция может ввести ограничения и запрет на торговлю со страной-агрессором. Это будет влиять на цену российской нефти и прибыли оккупантов.

К слову, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что катастрофа самолета в Казахстане произошла из-за внешнего вмешательства, которое привело к потере контроля над судном. Он сообщил о многочисленных пробоинах в корпусе и ранениях пассажиров и экипажа из-за "посторонних частиц", которые проникли на борт в воздухе.