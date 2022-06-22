Россия пригрозила Литве отключением от системы электроснабжения

Россия продолжает пугать Литву последствиями блокады Калининградской области. Теперь дошел черед и до электроэнергии. Москва говорит, что отключит литовцев от системы.

Об этом сообщают российские СМИ. Они пишут, что Россия рассматривает такой вариант в отношении Литвы.

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Еще один вариант – ограничение для литовских дальнобойщиков

Об этом рассказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Также в ответ на запрет перевозки грузов в Калиниградскую область россияне могут ограничить транзит для литовских дальнобойщиков. Однако на такой шаг решили не идти.

В Литве к отключению от электросети готовы

В Литве угрозами россиян не удивлены и не напуганы. Более того, президент страны Гитанас Науседа отметил 23 июня, что в Вильнюсе готовы к тому, что Литву отключат от региональной электросети.

В МИД России угрожали мерами в "практической плоскости"

Отметим, что накануне за любимое дело – угрозы взялась и одиозная представительница МИД России Мария Захарова. Она пообещала литовцам "меры в практической плоскости". О чем именно говорится – Захарова решила не уточнять, однако загадочно добавила, что, мол, ведомство Лаврова уже над этим работает.

Несмотря на напряженность ситуации, в украинском МВД уверены, что Россия не решится на то, чтобы наступать на Литву. У россиян, пояснил Вадим Денисенко, сейчас нет возможностей воевать со страной НАТО.

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Напряжение между Россией и Литвой из-за Калининградской области

Литва выполняет пакет санкций ЕС против России. Таким образом Вильнюс запретил доставку определенных российских товаров по железной дороге, а затем и автомобильным транспортом.

В Калининградской области сразу забили тревогу из-за блокады и потребовали принять необходимые меры.

В России говорили, что у них теперь "развязаны руки". Преставительницу Литвы вызвали "на ковер" в российский МИД, чтобы выразить свое возмущение.

Также россияне сразу начали учения в Калининградской области, тренируя удары из "Гиацинтов" и "Градов" по странам Альянса.

Тем временем США уже предупредили государство-агрессора: Вашингтон будет придерживаться 5-го пункта Договора о НАТО. Американцы ответят в случае наступления на члена Альянса.

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