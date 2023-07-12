Спикер Путина Дмитрий Песков назвал его "ложным" и таким, что заставит страну-агрессора "предпринять ответные действия". Однако политтехнолог Борис Тизенгаузен отметил, что Западу не стоит опасаться угроз России. Об этом он рассказал 24 Каналу.
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Чем может угрожать Россия
Он объяснил, что французские ракеты SCALP-EG – это те же Storm Shadow, которые Украине передавала Великобритания. Это совместно разработанное Францией и Великобританией оружие, которое в каждой стране имеет свое название.
SCALP-EGЭто авиационная ракета класса "воздух – земля", имеющая дальность полета до 560 километров. Кроме того, SCALP-EG имеют дозвуковую скорость – 1 тысячу километров в час. Вес ракеты – 1,3 тонны, а масса боевой части – 450 кг.
Однако для Великобритании, когда она передала Storm Shadow Украине, никаких последствий от России не было.
Поэтому когда россияне говорят "мы вам покажем", а что они могут сделать? Еще раз запустить на территорию Украины ракеты или "Шахеды"? Они и так это делают. Поэтому не может Россия чем-то дополнительно угрожать,
– подчеркнул Тизенгаузен.
Хотя страна-агрессор пыталась что-то делать. К примеру, якобы расположила на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. Александр Лукашенко сначала рассказывал, что он теперь "обладатель ядерного оружия". А сейчас уже все притихли.
Борис Тизегаузен спрогнозировал реакцию России на поставку Украине ракет SCALP-EG: смотрите видео
Ну, могут толкнуть Дмитрия Медведева, чтобы он вышел и начал угрожать ядерным оружием. А что дальше?,
– отметил политтехнолог.
Даже маленькие (относительно территории) Литва, Эстония, Латвия, соседствующие с Россией, не боятся делать резкие заявления относительно страны-агрессора, блокировать транспортные пути в Калининградскую область или прекратить выдавать россиянам визы.
"А чего тогда боятся западные партнеры, страны которых находятся в центре Европы?", – подчеркнул Борис Тизенгаузен.
Саммит НАТО в Вильнюсе: важное
- Во второй день саммита состоится общая пресс-конференция Владимира Зеленского и Йенса Столтенберга, а также заседания Совета Украина – НАТО.
- Также президент Польши Анджей Дуда прокомментировал решение НАТО по Украине. Он отметил, что оно "абсолютно недостаточно". Также он выразил надежду, что "через несколько лет Украина станет полноправным членом" Альянса.
- В то же время Великобритания объявила о новом пакете военной помощи Украине на сумму в 65 миллионов долларов. Средства будут направлены на ремонт оборудования и создание военного реабилитационного центра.