Речник Путіна Дмітрій Пєсков назвав його "помилковим" та таким, що змусить країну-агресорку вжити певні дії у відповідь. Однак політтехнолог Борис Тизенгаузен зазначив, що Заходу не варто боятися погроз Росії. Про це він розповів 24 Каналу.
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Чим може погрожувати Росія
Він пояснив, що французькі ракети SCALP-EG – це ті самі Storm Shadow, які Україні передавала Велика Британія. Це спільно розроблена Францією та Великою Британією зброя, яка в кожній країні має власну назву.
SCALP-EGЦе авіаційна ракета класу "повітря – земля", яка має дальність польоту до 560 кілометрів. Крім того, SCALP-EG мають дозвукову швидкість – 1 тисячу кілометрів на годину. Вага ракети – 1,3 тонни, а маса бойової частини – 450 кілограмі.
Проте для Великої Британії, коли вона передала Storm Shadow Україні жодних наслідків від Росії не було.
Тому, коли росіяни кажуть "ми вам покажемо", а що вони можуть зробити? Ще раз запустити на територію України ракети чи "Шахеди". Вони й так це роблять. Тому не може Росія чимось додатково погрожувати,
– підкреслив Тизенгаузен.
Хоча країна-агресорака намагалась щось робити. Наприклад, нібито розташувала на території білорусі тактичну ядерну зброю. Алєксандр Лукашенко спочатку розповідав, що він тепер "володар ядерної зброї". А тепер вже всі притихли.
Борис Тизегаузен спрогнозував, реакцію Росії на постачання Україні ракет SCALP-EG: дивіться відео
Ну можуть штовхнути Дмітрія Медведєва, щоб він вийшов та почав загрожувати ядерною зброєю. А що далі?
– відзначив політтехнолог.
Навіть маленькі (відносно території) Литва, Естонія, Латвія, які є сусідами Росії, не бояться робити різкі заяви стосовно країни-агресорки, блокувати транспортні шляхи в Калінінградську область чи перестати видавати росіянам візи.
"А чого тоді бояться західні партнери, країни яких розташовані в центрі Європи?", – наголосив Борис Тизенгаузен.
Саміт НАТО у Вільнюсі: важливе
- У другий день саміту відбудеться зокрема спільна пресконференція Володимира Зеленського і Єнса Столтенберга, а також засідання Ради Україна – НАТО.
- Також президент Польщі Анджей Дуда прокоментував рішення НАТО щодо України. Він зазначив, що воно є "абсолютно недостатнім". Також він висловив сподівання, що "за кілька років Україна буде повноправним членом" Альянсу.
- Водночас Велика Британія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на суму у 65 мільйонів доларів. Кошти будуть спрямовані на ремонт обладнання та створення військового реабілітаційного центру.