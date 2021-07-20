Россия пригрозила США из-за развертывания гиперзвуковых ракет в Европе

Россияне пригрозили США "непреднамеренным конфликтом". Такое заявление тамошние дипломаты сделали на фоне возможного размещения американских гиперзвуковых ракет в Европе.

Соответствующее заявление появилось в твитере российского посольства в США. В нем дипломаты обратились к Джону Кирби, спикеру американского министерства обороны.

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Что заявили россияне

В сообщении дипломатического ведомства отметили, что возможное развертывание любой гиперзвуковой ракеты США в Европе было бы "чрезвычайно дестабилизирующим".

"Короткое время их полета оставило бы России мало времени для принятия решения. Это повысило бы вероятность непреднамеренного конфликта", – пригрозили дипломаты.

Что этому предшествовало

Накануне Кремль анонсировал начало испытаний новейшей гиперзвуковой ракеты "Циркон" с надводного носителя. Они запланированы на первую половину августа.

После этого представитель Пентагона Джон Кирби во время брифинга заявил, что американское оборонное ведомство знает об испытаниях "Циркона" в России.

Чиновник отметил, что новые российские гиперзвуковые ракеты могут представлять серьезные риски, ведь они могут нести ядерный заряд.

В то же время Кирби отметил, что США зато разрабатывают гиперзвуковые системы, которые вообще не предназначены для доставки ядерных зарядов.