Відповідна заява з'явилася у твітері російського посольства у США. У ній дипломати звернулися до Джона Кірбі, речника американського міністерства оборони.
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Що заявили росіяни
У повідомленні дипломатичного відомства зазначили, що можливе розгортання будь-якої гіперзвукової ракети США в Європі було б "надзвичайно дестабілізуючим".
"Короткий час їхнього польоту залишив би Росії мало часу для ухвалення рішення. Це підвищило б ймовірність ненавмисного конфлікту", – пригрозили дипломати.
Що цьому передувало
- Напередодні Кремль анонсував початок випробувань новітньої гіперзвукової ракети "Циркон" з надводного носія. Вони заплановані на першу половину серпня.
- Після цього речник Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу заявив, що американське оборонне відомство знає про випробування "Циркону" в Росії.
- Посадовець наголосив, що нові російські гіперзвукові ракети можуть становити серйозні ризики, адже вони можуть нести ядерний заряд.
- Водночас Кірбі зауважив, що США натомість розробляють гіперзвукові системи, які взагалі не призначені для доставки ядерних зарядів.