Відповідна заява з'явилася у твітері російського посольства у США. У ній дипломати звернулися до Джона Кірбі, речника американського міністерства оборони.

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Що заявили росіяни

У повідомленні дипломатичного відомства зазначили, що можливе розгортання будь-якої гіперзвукової ракети США в Європі було б "надзвичайно дестабілізуючим".

"Короткий час їхнього польоту залишив би Росії мало часу для ухвалення рішення. Це підвищило б ймовірність ненавмисного конфлікту", – пригрозили дипломати.

Що цьому передувало

Напередодні Кремль анонсував початок випробувань новітньої гіперзвукової ракети "Циркон" з надводного носія. Вони заплановані на першу половину серпня.

Після цього речник Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу заявив, що американське оборонне відомство знає про випробування "Циркону" в Росії.

Посадовець наголосив, що нові російські гіперзвукові ракети можуть становити серйозні ризики, адже вони можуть нести ядерний заряд.

Водночас Кірбі зауважив, що США натомість розробляють гіперзвукові системи, які взагалі не призначені для доставки ядерних зарядів.

Зверніть увагу! Раніше Путін похизувався, що армію Росії посилять новою "унікальною зброєю". Про це він заявив під час зустрічі з випускниками військових вишів.