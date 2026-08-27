Россия пригрозила нанести удары по военным объектам Великобритании: что произошло

В Москве вновь прибегли к угрозам в адрес западных партнеров Украины. На этот раз под прицелом кремлевской риторики оказалась Великобритания.

Страна решила поделиться с Киевом ключевыми военными технологиями, что российский МИД пригрозил нанесением ударов по военным целям.

Угрозы России в адрес Великобритании

Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова заявила, что атаки могут быть нанесены как в Украине, так и за ее пределами в ответ на применение британского оружия.

В российском ведомстве пригрозили, что Лондону не удастся избежать ответственности за передачу дальнобойных ракет и технологий для их производства.

"Ответом на украинские удары с применением британского оружия на территории России могут стать любые военные объекты и техника Великобритании в Украине и за ее пределами", – заявила россиянка.

Кроме того, приспешник российского диктатора Дмитрий Песков в комментарии Bloomberg также запугал страну "жестким ответом" за удары по территории России. По его словам, Москва якобы вынуждена реагировать на украинские атаки, поскольку якобы является "жертвой" и наносит удары только "в ответ".

Нам это (эскалация – 24 Канал) просто не нужно, потому что мы все равно продвигаемся вперед,

– цинично заявил Песков.

Напомним, что заявления со стороны Кремля прозвучали после того, как британский премьер-министр Энди Бернем 24 августа объявил о намерении поделиться с Украиной технологией производства ракет Storm Shadow.

Уже на следующий день советник главы российского правительства Андрей Федоров заявил, что британские заводы по производству дронов и компонентов для ракет могут подвергнуться ударам из "неизвестных источников". В ответ на эти угрозы Энди Бернем подчеркнул, что Великобритания не позволит России запугать себя и продолжит поддерживать украинскую армию.