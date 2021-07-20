Кремль пригрозил Украине вмешательством в случае возврата Донбасса силой

В Кремле заявили, что в случае обострения военных действий на Донбассе, Россия "вмешается в конфликт". Традиционно это аргументируют "защитой" населения Донбасса

По словам заместителя председателя администратора президента России Дмитрия Козака, Россия будет вынуждена вмешаться, потому что ситуация, якобы "будет приобретать признаки геноцида".

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Что угрожает мирному урегулированию

Козак считает главной угрозой мирному урегулированию конфликта тех, кто выступает против любых договоренностей с Россией.

В случае если в зоне конфликта будут "править бал" те, кто сегодня устраивает откровенно националистические силовые акции на улицах Киева, это станет трагедией. Очевидно, что равнодушными к этому не останутся не только Россия, но и все мировое сообщество,

– сказал он.

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Также российский политик обвинил Украину в невыполнении минских соглашений и нежелании завершать конфликт.

"Для реализации какого-то своего, никому неизвестного плана, они постоянно изобретают совершенно надуманные и аналогичные приводы для бесконечного затягивания переговорного процесса и уклонения от практического применения минских соглашений", – добавил Козак.

Это уже не первое подобное заявление помощника Путина. На днях он уверял, что России не нужен ни Донбасс, ни война на нем.