РФ хочет заминировать порты Одессы и Очакова для блокировки украинского зерна, – разведка США
Источник:The Guardian
По данным американской разведки, российские захватчики получили приказ от руководства о заминировании портов в Одессе и Очакове. Кроме того, оккупанты уже заминировали Днепр.
Таким образом, российские захватчики хотят углубить глобальный продовольственный кризис в мире. Кроме того, оккупанты обстреляли второй в Украине по величине зерновой терминал возле Николаева и резервуар для хранения подсолнечного масла в Николаеве.
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Россия хочет полностью заблокировать побережье
Несмотря на то, что Россия пытается снять с себя ответственность за заминирование портов и лжет о том, что это могла сделать Украина, данные разведки США указывают на то, что блокирование украинского побережья является частью плана оккупантов. Россия стремится заблокировать те участки, которые подконтрольны Украине, и выбрала вариант минирования.
Соединенные Штаты имеют информацию о том, что Черноморский флот имеет приказ эффективно блокировать украинские порты Одессы и Очакова,
– сообщил американский чиновник.
По данным американской разведки, оккупанты уже фактически приступили к размещению мин вблизи Очакова. Кроме того, есть данные о заминировании Днепра. Скорее всего, речь идет об устье реки.
Американский чиновник отметил, что Украине принадлежит 10% мирового экспорта зерна, 95% которого происходило именно морским путем. Действия России провоцируют глобальный продовольственный кризис.
G7 призывают Россию разблокировать украинские порты
Главы МИД стран "Большой семерки" во время очередного саммита обсудили войну в Украине. Дипломаты из Германии, Франции, Италии, Великобритании, Канады, США и Японии отметили, что Россия должна прекратить блокировку украинских портов, ведь это делает невозможным экспорт зерна на мировой рынок и провоцирует продовольственный кризис.
Позже во время совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что война может быть прекращена по желанию России. Блинкен отметил, что количество людей в мире, страдающих из-за нехватки продовольствия, растет. Сейчас Запад, по словам госсекретаря, работает над тем, чтобы возобновить экспорт зерна из Украины.
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