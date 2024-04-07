Россия использует химическое оружие против украинских военных: расследование The Telegraf

Россия нарушает обычаи и традиции ведения войны постоянно. Она бьет по гражданским объектам и использует запрещенные виды оружия, в частности, химическое.

Издание Telegraf провело расследование и обнаружило, что оккупанты применяют против украинской армии химическое оружие. Военные, чьи позиции почти каждый день были под такими атаками, рассказали детали.

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Это вызывает панику

Использование газа, который известен как CS и обычно используется спецназом, запрещено во время войны в соответствии с Конвенцией о химическом оружии.

Игорь, командир украинской разведгруппы, которая дислоцируется вблизи прифронтового города Часов Яр в Донецкой области, поделился своим опытом.

Почти на каждую позицию на нашем участке фронта бросали по одной – две газовые гранаты в день,

– сказал он.

Он сказал, что из-за многочисленности украинских войск, россиянам было трудно атаковать обычной артиллерией или беспилотниками, поэтому они использовали газ.

Даже если эти газовые атаки не смертоносны или сразу выводят из строя, они обычно вызывают панику. По словам Игоря, первым инстинктом в таких случаях является выйти. а это позволяет атаковать другим оружием.

Такие атаки были почти ежедневными

Двое других украинских солдат, дислоцированных на противоположных концах линии фронта, рассказали о подобном опыте. Михаил, командир пехотной части, дислоцированной в Роботино Запорожской области сказал, что противогазы спасли не одну жизнь.

Он добавил, что теперь его солдаты должны постоянно носить маски с собой.

Слава, старший лейтенант, подразделение которого дислоцируется вблизи Лимана Донецкой области, отметил, что некоторые украинские подразделения в его районе подвергаются "почти ежедневным" газовым атакам.

Анализ газовой гранаты

Одну из этих газовых гранат CS предоставила The Telegraph для проверки Ребекка Мациоровски, американский боевой медик и квалифицированная медсестра, которая служит в украинской армии.

Ее регулярно вызывают для оказания медицинской помощи украинским военным в трех бригадах, с которыми она работает в Донецкой области, после атак с применением химического оружия, которые она назвала "систематическими".

Гранату изъяли бойцы 53-й механизированной бригады, одной из бригад, в которой она работает.

Мои ребята достали его под огнем, потому что никто не верил, что на них атакуют с применением химического оружия,

– сказала она.

Марк-Майкл Блюм, эксперт по химическому оружию и бывший руководитель лаборатории Организации по запрещению химического оружия, подтвердил, что найденный боеприпас был газовой гранатой K-51, которая обычно полна слезоточивым газом.

Мачоровски рассказала, что в 2023 году присутствовала на одном инциденте, который, по ее подозрениям, вызвал цианистый водород, смертоносный бесцветный газ, который Запад использовал как химическое оружие во время Первой мировой войны.

Также поступали сообщения об использовании хлора и хлорпикрина – вещества, которое обычно применяется как пестицид.

Такие случаи не расследуются

Официально украинские военные утверждают, что с начала полномасштабного вторжения российские войска совершили 626 газовых атак.

Но Мачоровски считает, что цифра почти наверняка преуменьшена, ведь в основном эти случаи не расследуются. Эти атаки стали привычным методом Москвы, поэтому теперь украинские военные имеют специальную подготовку.

В одном учебном пособии, предоставленном The Telegraph, подробно описывается нападение России на украинские позиции вблизи Бахмута в конце прошлого года.

Российские беспилотники сбросили три химические гранаты, предположительно начиненные газом CS, прямо на вкопанные позиции. Когда солдаты пытались убежать, их атаковали снарядами и БпЛА, сбрасывая обычные гранаты.

По учебному пособию солдаты должны оставаться на месте и терпеть первые несколько минут воздействия слезоточивого газа вместо того, чтобы бежать со своих боевых позиций. Со временем действие газа ослабевает.

Россия не скрывает преступлений

Украинские военные не всегда получают средства защиты. Кроме этого, они бывают некачественными. Мациоровски сказала, что некоторые солдаты в ее бригадах вообще не получают защитного снаряжения и вынуждены полагаться на волонтеров или на самих себя.

В то же время россияне не слишком озабочены сокрытием своих преступлений. В частности, 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота России похвасталась размещением химоружия в заметке в телеграмме.

Также во время одного из репортажей пропагандистского телеканала один из героев сюжета сказал, что противогазы не помогают врагу.